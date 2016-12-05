چگونه از سرماخوردگی جلوگیری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل وجود اطلاعات بسیار گسترده و در مواردی متناقض درباره پیشگیری و درمان بیماری سرماخوردگی و همچنین باورهایی غلط درباره پیشگیری و درمان سرماخوردگی، بر آن شدیم تا اطلاعات دقیقی درباره سرماخوردگی و مخصوصا راههای پیشگیری و درمان آن ارائه کنیم.
از آنجا که سرماخوردگی معمولا تاثیر منفی بر روند زندگی روزمره شما گذاشته و باعث ایجاد اختلال در انجام کارهای روزانه میشود، فارغ از تاثیر منفی آن در زندگی شخصی شما، در مواردی سرایت به افراد خانواده، همکاران و دوستان نیز دردسر ساز میشود. در نتیجه رعایت اصولی بسیار ساده و ابتدایی میتواند نه تنها از سرماخوردگی جلوگیری کند بلکه همیشه بدنی سالم و پر انرژی داشته و بتوانید از لحظات خود بیشترین لذت را ببرید.
در همین راستا شرکت داروسازی دکتر عبیدی اقدام به اجرای کمپینی کرده که در آن فرهنگ پیشگیری و رعایت بهداشت در موارد سرماخوردگی را در اختیار مردم عزیز قرار میدهد.
آیا سرما باعث سرماخوردگی میشود؟
در واقع این یک باور غلط هست که سرما باعث سرماخوردگی میشود. علت سرماخوردگی باکتری و ویروس است که در موارد ویروسی نیازی به مصرف آنتی بیوتیک نیست ولی در مواردی که علت باکتری است، عموما آنتی بیوتیک توسط پزشک تجویز میشود. سرماخوردگی نوعی عفونت ویروسی شایع است که مختص دستگاه تنفسی فوقانی است. این بیماری غالبا در فصول پاییز و زمستان اوج میگیرد و با توجه به حاد بودن آن، حداکثر طی مدت یک هفته و ندرتا ۱۰ روز بهبود مییابد.
با سرد شدن هوا و کاهش رطوبت هوای استنشاقی، مجرای بینی خشک شده و اولین خطوط دفاعی بدن که همان گلو و بینی هستند، در مقابل هجوم ویروس ها آسیب پذیر میشوند. با این وجود برخلاف باور عموم، هوای سرد تاثیر به سزایی در ابتلا به این بیماری ندارد.
در حقیقت این حضور بیشتر در فضاهای بسته و تماس نزدیک با افراد در فصول سرما است که این امکان را به ویروسها میدهد تا از طریق دهان و بینی و یا لمس اشیاء آلوده به ویروس و سپس تماس با صورت وارد بدن شخص شوند.
۲۰۰ بار سرما بخورید، دیگر سرما نخورید!
بد نیست بدانید هر ویروس قادر است تنها یکبار بدن را مورد حمله قرار دهد و پس از آن بدن در مقابل آن پادتن تولید کرده و خود را مصون میگرداند، با اینحال از آنجایی که بیش از ۲۰۰ نوع ویروس عامل بیماری سرماخوردگی وجود دارد، هر فرد در طول عمر خود به طور متوسط ۵۰ بار به آن دچار خواهد شد و اگر امکان ۲۰۰ بار سرماخوردن را داشته باشید تقریبا میشود گفت که مصون می شوید.
از جمله علائم ابتلا به این بیماری می توان به گلودرد، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، عطسه، دردهای عضلانی، سردرد و تب ملایم اشاره کرد. بهتر است در نظر داشته باشید تشدید این علائم ممکن است به منزله عفونت حاد دستگاه تنفسی بوده و صرفا یک سرماخوردگی ساده نباشد.
چه نوع قرصی برای سرماخوردگی باید خورد؟
به دلیل تعدد و تنوع ویروس های موجود، ساخت واکسن و دارویی جامع برای این بیماری غیرممکن است، اما با اینحال میتوان علائم بیماری را با داروهای تب بر، ضد احتقان و دارای آنتی هیستامین کاهش بخشید. امروزه داروهای سرماخوردگی، ترکیبی از چند دارو بوده که با اسامی گوناگونی در بازار ارائه میشوند.
البته در مصرف این داروها میبایست دقت کرد زیرا زمانی که یک قرص میخورید در واقع همه اجزاء موجود در آن قرصها را مصرف کردهاید، در حالیکه ممکن است بدن شما به تمامی آنها نیاز نداشته باشد.
اقدام داروسازی دکتر عبیدی برای جلوگیری از سرماخوردگی
کارخانه داروسازی دکتر عبیدی اولین و بزرگترین شرکت داروسازی ایران است. محصول سرماخوردگی این شرکت با نام کلداکس به بازار عرضه شده و به دلیل خصوصیات متمایز خود که در ادامه به آنها میپردازیم، به شدت مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است.
قرصهای سرماخوردگی کلداکس، خود به دو دسته: ۱: کلداکس سینوس و آلرژی و ۲: کلداکس روز و شب تقسیم شدهاند. قرصهای کلداکسسینوس و آلرژی، حاوی ۵۰۰ میلیگرم استامینوفن، ۵ میلیگرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۲۵ میلیگرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید است که ضد درد و تب، ضد احتقان، و آنتی هیستامین بوده و در موارد سرماخوردگی، آلرژی و نمایان شدن علائم آنفلوانزا و سینوزیت به کار میرود.
قرصهای کلداکس روز و شب به دو رنگ سفید و آبی است که در قرص سفید رنگ (مختص روز) جهت جلوگیری از خواب آلودگی فرد، آنتی هیستامین وجود ندارد. ترکیبات و موارد مصرف این قرص:۵۰۰ میلی گرم استامینوفن، ۵ میلیگرم فنیل افرین هیدروکلراید و ۱۵ میلیگرم دیفن هیدرامین هیدروبروماید است که ضد درد و تب، ضد احتقان، و آنتی هیستامین بوده و در موارد سرماخوردگی، آلرژی و نمایان شدن علائم آنفلوانزا و سینوزیت، هر شخص بزرگسال در طول شبانه روز می تواند ۴ عدد قرص در فواصل ۶ ساعته مصرف کنند.
بررسی راه حلهای طلایی
قبل از مصرف داروهای شیمیایی، راههای طبیعی متفاوتی جهت پیشگیری و درمان بیماری سرماخوردگی وجود دارند که شرکت داروسازی دکتر عبیدی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و آگاهی عموم در لینک زیر به تفصیل به بررسی آنها پرداخته است.
این راهها در سه دسته بهداشت و ایمنی، رژیم غذایی مناسب و گیاهان دارویی تقسیم بندی شدهاند که برای اطلاع کامل از این راهها میتوانید به وبسایت کلداکس مراجعه کنید.
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