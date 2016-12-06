دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری ۹۶ منتشر شد/ آغاز ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، این دفترچه راهنما بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است.

پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۹۶ در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور صورت خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه جلسه اول «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» در دوره های تحصیلات تکمیلی، کارنامه شرکت کنندگان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۵ فقط برای پذیرش شهریور ماه و بهمن ماه سال ۱۳۹۵ معتبر است بنابراین تمامی متقاضیان پذیرش سال ۱۳۹۶ باید در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.

جدول برنامه زمانی ثبت نام، برگزاری آزمون و اعلام نتیجه آزمون دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۹۶

موضوع تاریخ ثبت نام آزمون ورودی دکتری سال ۹۶ ۱۶ تا ۲۲ آذر ۹۵ استقرار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش برای مشاهده یا ویرایش (همزمان با ثبت نام) ۱۶ تا ۲۲ آذر ۹۵ انتشار اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی سنجش ۲۵ بهمن و ۲ اسفند ۹۵ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای آزمون از طریق سایت سنجش ۳ تا ۵ اسفند ۹۵ زمان برگزاری آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ جمعه ۶ اسفند ۹۵ اعلام نتایج اولیه آزمون بصورت کارنامه از طریق سایت اینترنتی سنجش هفته آخر فروردین ۹۶ انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین به انتخاب رشته منحصراً از طریق سایت اینترنتی سنجش نیمه اول اردیبهشت ۹۶ اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ دهه اول شهریور ۹۶

دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی، مجاز به ثبت نام و شرکت مجدد در این آزمون نیستند.

هیچیک از پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۵ حتی در صورت انصراف قطعی از تحصیل، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

تبصره: پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۵ منحصراً برای شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند.