تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان علیه جرایم سازمان یافته

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لهستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان، مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره این لایحه، در اجرای مواد ۸ و ۹ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

مواد ۸ و ۹ این لایحه درباره ساز و کار حل و فصل اختلاف‌ها و نیز جزئیات لازم‌الاجرا شدن، مدت اعتبار، اصلاح و فسخ این موافقتنامه است.

بر اساس این موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ای از قبیل جرایم تروریستی، تهیه، تولید، انباشت و توزیع مواد مخدر و روانگردان، مبارزه با قاچاق انسان، پولشویی، جعل گذرنامه و روادید و جرایم رایانه‌ای صورت می‌گیرد؛ این همکاری از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به جرایم فوق، تبادل اقدام عملی در زمینه کشف جرایم، تبادل کارشناسان و ارسال عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات دیگر در خصوص افراد مظنون به درخواست نهاد صلاحیتدار یکی از طرفین انجام می‌شود.

این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.