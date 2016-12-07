نتایج نهایی پذیرش رشته های شرایط خاص در کنکور ارشد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذیرفتهشدگان نهایی (سری دوم) رشته های تحصیلی بورسیه و شرایط خاص مرحله تکمیل ظرفیت و اعلام ظرفیت های جدید آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ می توانند در روزهای اعلام شده با مراجعه به موسسه آموزش عالی محل قبولی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبانی که اسامی آنان به همراه این اطلاعیه به عنوان پذیرفته شده نهایی در پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش درج شده لازم است ابتدا برای اطلاع از زمان دقیق ثبتنام به پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی مراجعه کنند.
داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک ثبتنامی (مدارک مندرج در اطلاعیه ۸ شهریورماه ۹۵ سازمان سنجش در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی مندرج در سایت سازمان) در زمان مقرر برای ثبتنام به موسسه آموزشی ذیربط مراجعه کنند.
در صورتی که برنامه زمانی مشخصی از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای ثبتنام اعلام نشده باشد لازم است برای ثبتنام در رشته قبولی اعلام شده در یکی از روزهای شنبه و یا یکشنبه ۲۰ و ۲۱ آذرماه به موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه کنند.
پذیرفته شدگان مندرج در این اطلاعیه که قبلاً در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفتهاند، لازم نیست از محل قبولی قبلی انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد و توسط موسسه محل قبولی مندرج در این اطلاعیه، مدارک ثبتنامی این افراد از محل قبولی قبلی آنان درخواست می شود.
قبولی قبلی آن دسته داوطلبانی که اسامی آنان در این اطلاعیه نیز به عنوان پذیرفته شده درج شده است، لغو است.
آن دسته از پذیرفتهشدگانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی در دورههای روزانه به همراه این اطلاعیه در پایگاه اطلاعرسانی این سازمان درج شده، حتی در صورت عدم ثبتنام در محل قبولی مندرج در این اطلاعیه نیز، حق ثبتنام و شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۶ را ندارند.
کلیه پذیرفتهشدگان باید در زمان مقرر برای ثبتنام به موسسه محل قبولی خود مراجعه کنند و عدم مراجعه در تاریخهای مقرر به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذیربط تلقی می شود.
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