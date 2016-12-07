شرکت ۴۰ هزار نفر در فراگیر ارشد پیام نور/ فردا آخرین مهلت ثبت نام

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تا ۸ صبح امروز تعداد ۴۰ هزار و ۸۱۰ داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی افزود: متقاضیان ثبت نام می توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و تایید مدارک و اطلاعات مورد نیاز به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و در این آزمون ثبت نام کنند.

توکلی گفت: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط به این آزمون روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۵ بر روی سایت سازمان قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از روز ۱۳ تا ۱۴ بهمن ماه نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش تعداد ۳۳ هزار و ۸۶۲ نفر است.

وی یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روز جمعه ۱۵ بهمن ماه ۹۵ برگزار می شود و نتایج نهایی این آزمون در دهه دوم اسفندماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.