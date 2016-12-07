ثبت نام ۶ هزار نفر در کنکور دکتری ۹۶/ آزمون اسفند برگزار می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام در آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ تا ۲۲ آذرماه ۹۵ ادامه دارد و آزمون ورودی دوره دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند ۹۵ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۲ کدرشته امتحانی برگزار می شود.
توکلی خاطرنشان کرد: دفترچه شرایط و ضوابط ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.
وی یادآور شد: ثبتنام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: هر داوطلب براساس علاقه فقط میتواند در یک کدرشته امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون)، ثبتنام و در آزمون مربوط شرکت کند.
وی گفت: تاکنون ۶ هزار و ۶۵۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.
توکلی خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه ثبتنام منحصراً بصورت اینترنتی انجام میگیرد. داوطلبان لازم است به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مبلغ ۵۵۰ هزار ریال (۵۵ هزار تومان) را به عنوان وجه ثبتنام پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند ماه ۹۵ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سهشنبه ۳ اسفند تا پنجشنبه ۵ اسفند ۹۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
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