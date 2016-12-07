​۷۵  درصد بی سوادان دزفول را مردان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرین صحرایی ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش دزفول که در سالن جلسات این اداره برگزار شد، اظهار کرد: از چهارم تا دهم دی ماه به عنوان هفته سواد آموزی و سی و هشتمین سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی تعیین شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ آموزشگاه در دزفول دارای آمار والدین بی سواد و کم سواد هستند، افزود: در برخی از این مدارس یک دانش آموز و یا حدود ۱۰۰ دانش آموز دارای والدین کم سواد یا بی سواد هستند.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی دزفول تصریح کرد: از این والدین حدود دو هزار نفر مرد و ۹۰۰ نفر زن هستند که این افراد هر کدام به صورت میانگین دارای دو فرزند مدرسه رو هستند.

۷۵ درصد بیسوادان مرد هستند

شیرین صحرایی با بیان اینکه ۷۵ درصد افراد بیسواد در دزفول را مردان تشکیل می دهند، گفت: این افراد اکثرا در گروه سنی ۱۰ تا ۴۰ سال و درواقع گروه مولد جامعه هستند. اکثریت این افراد به شغل کشاورزی مشغول هستند که با توجه به اینکه محصولات موجود در بازار ما توسط این افراد تامین می شوند باید به تحصیل و سواد آموزی این افراد توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی به ثبت دو هزار و ۹۰۰ فرد بیسواد در سامانه سوادآموزی شهرستان اشاره کرد و افزود: در دزفول ۴۰۲ بازمانده از تحصیل وجود دارد که بیشتر این افراد دارای والدین بی سواد و یا کم سواد هستند بگونه ای که برخی از این افراد نهایتا تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده اند که این امر به معنی ریشه کن نشدن بی سوادی است.

ارائه ۱۵۰ هزار گواهینامه سوادآموزی

شیرین صحرایی در خصوص دستاوردهای نهضت سواد آموزی شهرستان دزفول در طول چهار دهه گذشته تاکنون نیز توضیح داد: تحت پوشش قرار دادن ۱۸۴ هزار نفر در دوره های مختلف سوادآموزی، ارائه ۱۵۰ هزار گواهینامه قبولی سوادآموزی به این افراد، رشد درصد باسوادی از ۵۱ درصد به ۸۵ درصد در تمامی گروه های سنی ۶ سال به بالا و افزایش درصد باسوادی گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۵ درصد از جمله مهمترین دستاوردهای نهضت سواد آموزی دزفول از ۴۰ سال گذشته تاکنون است.

رئیس نهضت سواد آموزی دزفول در ادامه برگزاری همایش، برپایی نمایشگاه های متعدد از جمله کتاب، توزیع بروشور در مصلای نماز جمعه، دیدار با امام جمعه، بازدید از مدارس و کلاس های سوادآموزی و اطلاع رسانی در رسانه ها را از جمله برنامه های در نظر گرفته توسط این اداره به مناسبت هفته سوادآموزی در شهرستان دزفول عنوان کرد.

لزوم همکاری مسئولان

شیرین صحرایی تاکید کرد: مهمترین راه درمان بی سوادی در دزفول همکاری و همراهی تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان و مسئولان به ویژه در زمینه تبلیغ، اطلاع رسانی و تشویق و ترغیب است که متاسفانه این امر بسیار کمرنگ است به گونه ای که ما در برخی موارد در زمینه نصب بنر نیز شاهد عدم همکاری اداره های مربوطه هستیم.

وی با بیان اینکه بیشترین جامعه بی سوادی دزفول در اصناف حضور دارند، گفت: متاسفانه اصناف در بحث سواد آموزی همکاری نمی کنند که لازم است فرمانداری دراین زمینه ضوابط لازم را اعمال کند چرا که تجربه نشان داده هر جا که تبلیغات و همکاری ها خوب بوده به موفقیت رسیده ایم بنابراین دزفول زمانی می تواند در بحث سوادآموزی موفق شود که تمامی مسئولان آن دراین زمینه وارد عمل شوند.