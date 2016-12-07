کارنامه مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۵ امروز منتشر می شود

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارنامه انتخاب رشته تمامی داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۵ اقدام کرده اند از ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه ۱۷ آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

وی افزود: بر اساس ضوابط تعداد ۱۱ هزار و ۶۴۹ داوطلب در یکی از کدرشته محل های انتخابی یا بیشتر از یک کدرشته محل دارای حد نصاب نمره علمی لازم هستند.

توکلی گفت: از تعداد ۱۱ هزار و ۶۴۹ داوطلب تعداد ۳ هزار و ۵۸۳ نفر زن و ۸ هزار و ۶۶ نفر مرد هستند.

وی یادآور شد: تمامی داوطلبان مذکور ضرورت دارند با توجه به مفاد اطلاعیه ای که به همراه کارنامه آنان در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و بر اساس برنامه زمانی دانشگاه مربوطه با به همراه داشتن مدارک لازم در مراحل ارزیابی تخصصی و مطابق با اطلاعیه هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شرکت کنند.