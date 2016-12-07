اجرای رقابتی برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود فیضی با بیان اینکه مهمترین رویکرد هفته فرهنگی، برجسته کردن فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کانونهای دانشجویی است، گفت: این رویکرد با هدف ایجاد بستر مناسب برای جذب حداکثری دانشجویان در جهت حفظ و ارتقاء سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه میباشد.
وی ادامه داد: بدیهی است افزایش این نوع از سرمایه، ضمن تقویت همبستگی اجتماعی و مسئولیت پذیری دانشجویان، نقش دانشگاه را در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی کشور، بیش از پیش قوت میبخشد.
به گفته وی «هفته فرهنگیِ دانشگاه» برای اولین بار در سال گذشته در سطح دانشگاهها، توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی و اجرا گردیده است.
فیضی متذکر شد: با توجه به استقبال بیش از ۴ هزار نفری دانشجویان از مجموع برنامه های این هفته، امسال با قوت و توان بیشتری، دومین دوره آن از ۲۰ الی ۲۵ آذرماه سال جاری، اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه در این هفته، کانونهای دانشجویی سعی میکنند بهترین، پرمخاطبترین و اثربخش ترین برنامه خود را به مرحله اجرا درآورند، اضافه کرد: دانشجویان در اجتماع برنامه های مختلف، مخاطب خود را جذب کرده و حداکثر اثرگذاری لازم را میگذارند، از دیگر سو، اجرای حجم کثیری از برنامه های متنوع و گیرا در زمان محدود، فضاسازی فرهنگی مناسب و هارمونی خوشرنگی را از همدلی و همفکری دانشجویان به نمایش میگذارد.
وی وجه بارز و مشخص دیگر هفته فرهنگی، را اجرای آن به شکل رقابتی دانست و افزود: کانونها در اجرای برنامههای جذاب و پرمخاطب، با هم به رقابت پرداخته و توانمندی خود را در این زمینه به محک میکشند.
مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: با برگزاری مراسم افتتاحیه باشکوه و رونمایی از تندیس، برنامه ها و کارت ویژه فعالان فرهنگی، با حضور ریاست محترم دانشگاه و جمع کثیری از مسئولین و دانشجویان، هفته فرهنگی آغاز شده و با اجرای بیش از ۳۳ برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی توسط ۲۶ کانون در یک هفته، و برگزاری مراسم اختتامیه با تجلیل از برگزیدگان، بر اساس داوری صورت گرفته، به کار خود پایان میدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای برنامههای هنری در هفته فرهنگی دانشگاه، یادآور شد: نمایش صحنهای، تئاتر خیابانی، پخش و نقد فیلم، کارگاه فیلمسازی و مسابقه فیلم کوتاه، نمایشنامهخوانی، نمایشگاه عکاسی و صنایع دستی و... از جمله برنامههای هنری میباشد.
وی همچنین در تشریح برنامه های فرهنگی گفت: همایش اخلاق پزشکی، اختتامیه جشنواره قرآن و عترت، همایش انگیزه بخشی، مسابقه کتاب خوانی با حضور نویسنده، همایش کار فرهنگی به سبک پیامبر و... و. در راستای نیل به اهداف فرهنگی این هفته طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: همایش گردشگری، نمایشگاههای خیریه، همایش پیادهروی، بازدید از آسایشگاه، همایش نشانی از حضور و... و. نیز از برنامههای اجتماعی هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.
فیضی در پایان گفت: به طور یقین، زیبایی آشکارِ هفته فرهنگی دانشگاه، حضور دانشجویان هم به عنوان متولی و هم در هیات مخاطب هست. به عبارتی دیگر، مجموعه برنامههای یاد شده، از طراحی تا اجرا، همه و همه توسط دانشجویان با سلیقه و خوش فکر کانونها صورت میگیرد و در این مجال دانشگاه سعی دارد به عنوان پشتیبان، کانونها را در پیشبرد اهدافشان به خوبی حمایت مینماید.
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