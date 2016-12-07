۴۵۰۰ نیروی هلال احمر در ۵۰۱ پایگاه امدادی مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی در مراسم افتتاح رسمی طرح امداد و نجات زمستانه کشور، افزود: همه ساله در آستانه فصل زمستان تمامی دستگاه های دخیل در امر ارائه خدمات به مردم در سفر تدابیر خاصی را اتخاد می‌کنند تا هموطنان با آرامش خاطر بیشتری نسبت به تردد در جاده‌های کشور اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال‌احمر امسال با نگاه نوین و تحول آفرین، طرح ملی امداد و نجات زمستانه در دو بخش نجات حادثه‌دیدگان در حداقل زمان ممکن و ارائه هشدارهای لازم به منظور پیشگیری از تصادفات جاده ای را اجرا خواهد کرد، ادامه داد: بر این اساس امسال در این طرح بیش از ۴۵۰۰ نیروی امدادی هلال احمر به‌صورت روزانه در ۵۰۱ پایگاه امدادی ثابت بین‌شهری فعال خواهند بود.

سلیمی با اشاره به راه‌اندازی ۶۱۵ پست امدادی موقت و سیار برای امدادرسانی در طرح زمستانه، عنوان کرد: به علاوه امسال یک‌هزار و ۱۳۰ دستگاه آمبولانس، ۳۶۳ دستگاه خودروی نجات، ۵۰ دستگاه خودروی عملیاتی (آرگو)، ۲۱ فروند بالگرد، ۱۱ دستگاه خودروی فرماندهی ارتباطات و مخابرات، ۴۶۹ دستگاه موتور سیکلت امدادی( پیشرو)، ۱۲۵ دستگاه موتور سیکلت آمبولانسی در طرح امداد زمستانه برای ارائه خدمات امدادی در محورهای پرتردد و مبادی ورودی شهرها به منظور اجرای سریع عملیات نجات و امدادرسانی در حوادث جاده‌ای و سایر حوادث های احتمالی در محدوده عملیاتی پایگاه‌ها و پست‌ها آماده‌باش است.

وی با اعلام رشد ۵ درصدی پایگاه‌های ثابت بین شهری و پست‌های سیار در طرح امداد زمستانه نسبت به سال قبل، اظهار امیدواری کرد: با تلاش مستمر تمامی دستگاه‌های مسئول در امر سفر هموطنان، در سال ۹۵ سفرهای ایمن‌تری را در پیش داشته باشیم.

رئیس سازمان امداد و نجات همچنین از تلاش‌ شبانه‌روزی امدادگران، نجاتگران و داوطلبان جوان سخت کوش جمعیت هلال‌احمر که با صبر و گذشت، نسبت به نجات هموطنان در صحنه حوادث و سوانح جاده‌ای اقدام می‌کنند؛ تقدیر کرد.