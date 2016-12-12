از راه دور «مدافع حرم» شوید

مجله مهر: وقتی در شهریور ۵۹ با اولین بمباران نیروی هوایی عراق ۸ سال جنگ به ایران تحمیل شد، رزمندگان اسلام همه به خط شدند تا جواب این دست درازی به خاک کشورشان را بدهند و جبهه های جنگی برای این دفاع مقدس شکل گرفت. جبهه ها خاکریز داشتند که رزمندگان پشتش می جنگیدند. عقبه داشتند نه عقبه ای که تنها توپ و تفنگ و سلاح برساند. عقبه جبهه ما میرفت کیلومترها دورتر، میرسید به خانه مادران و همسرانی که دلتنگیهایشان را برای رزمندگان لباس گرم میبافتند. مربا میپختند، آجیل بسته بندی میکردند و ته دلشان میگفتند:«خیالتان راحت ما مثل کوه پشتتان ایستادهایم» حالا بیش از ۳۵ سال گذشتهاست و دشمن این بار دست درازی کردهاست به حریم اهل بیت تا کودکان جنگ ندیده دیروز، رزمندگان مدافع حرم امروز باشند و عقبه شان حالا مدافعان دور از حرمی باشند که جبهههای جنگ را دلگرم محبتشان میکنند.
پویش مردمی «مدافعان دور از حرم» به همت مرکز نشرفرهنگ اسلامی «فاطمیه ارشاد» از ۱۵ آذرماه راه اندازی شد تا هم یاد و خاطره سالهای جنگ را زنده کند و هم پویشی باشد برای همه آنهایی که میخواهند از دور در این جهاد بزرگ سهیم شوند.
جمع آوری لباس گرم برای رزمندگان در نقاط مختلف کشور
باتوجه به جغرافیای منطقه درگیری، لباس گرم برای رزمندگان اسلام در فصل زمستان یکی از موارد ضروری برای آنهاست. و حالا این پویش قصد دارد تهیه و تدارک این کار را به صورت مردمی و بدون دخالت هیچ ارگان و سازمانی انجام دهد. به همین منظور در بیش از ۲۰ منطقه کشور تاکنون اقدام به جمع آوری هدایای این مردم کردهاست. هدایاهایی که بیشتر مردم ترجیح دادهاند آنها را با دستهای خودشان ببافند و به دعاها و ذکرهایشان ضمیمه کنند.
جمع آوری نامه و نقاشی
بسیار پیش آمدهاست که ببینیم در ایام انتخابات کودکان بخواهند تعرفه رای بزرگترهایشان را داخل صندوق بیندازند تا خودشان را نیز در این امر شریک بدانند. در این پویش مردمی نیز کودکان میتوانند نامهها و نقاشیهایشان برای رزمندگان اسلام را ضمیمه لباسهای گرمی کنند که پدرومادرها تدارک دیدهاند تا این نقاشیها نیز به دست رزمندگان اسلام برسد. همین کار باعث شده که کودکان زیادی بخواهند از طریق نامه و نقاشی به جمع مدافعان دور از حرم بپیوندند تا به جای قهرمانان کارتونی و خیالی قهرمانان واقعی زمانهشان را نقاشی کنند و حتی از آنان بیشتر بدانند.
رادیو پویش
همراهان این پویش میتوانند هر دویا سه روز شنونده رادیوهای تولیدی این پویش باشند. محتوای این پادکستها مصاحبه با برخی رزمندگان و جانبازان مدافع حرم و اظهارنظرهایشان دراین باره است. همچنین همراهان میتوانند با ضبط صدایشان و ارسال آن در تولید محتوای این رادیو همکاری کنند و حتی سوالات و شبهههایشان را درباره این جنگ و این پویش بپرسند تا به سوالاتشان پاسخ داده شود.
«مدافعان دور از حرم» در همه ایام سال ادامه دارد
پویش مدافعان دور از حرم از ۱۵ آذر آغاز شد و تا ۲ دی ماه ادامه دارد. اما به گفته اعضای هیئت فاطمیه ارشاد متوی این پویش به علت استقبال بالا از این طرح احتمال تمدید آن بسیار زیاد است. اما این پویش و قرار مردمی قرار است در باقی ایام سال نیز با طرحهای مختلف ادامه پیدا کند تا این همدلی همچنان ادامه دار باشد.
آیا رزمندگان اسلام از امکانات اولیه محرومند؟
یکی از ابهامات مطرح شده در این پویش از سوی مخاطبانش این بوده که آیا رزمندگان اسلام از داشتن امکانات اولیه ای مثل لباس گرم محروم هستند و به این کمک ها نیاز دارند؟ بچه های این پویش معتقدند در وهله اول این ما هستیم که به این کمک ها احتیاج داریم تا نام هایمان در دفتر جهاد ثبت شود. حتی اگر این کار قدم کوچکی باشد. و اینکه هدایای مردمی میتواند همدلی بیشتری میان مردم و رزمندگان اسلام ایجاد کند و موجب دلگرمی هردو باشد و از همه مهم تر فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهد.
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