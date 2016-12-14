به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی سیدپور ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تولیدات گلخانه ای در موسسه تحقیقات پنبه استان گلستان اظهار کرد: توسعه کشت گلخانه ای یکی از سیاست های محوری وزارت جهاد کشاورزی است که اهمیت آن در سخنان رئیس جمهور و سایر مسئولان همواره مطرح می شود.

سیدپور به موقعیت جغرافیایی کشور اشاره و بیان کرد: ایران در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته و میزان بارندگی یک سوم جهانی و میزان ظرفیت تبخیر آب سه برابر متوسط جهانی و بهره وری آب بسیار پایین است.

وی تصریح کرد: در عین حال میزان بهره برداری از آب های قابل استحصال بسیار بالا است و براساس استانداردهای اعلام شده از سوی فائو، کشورها حداکثر مجاز به استفاده از ۲۵ درصد آب هالی قابل استحصال هستند که این رقم در ایران بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است.

به گفته وی، بخش اعظمی از میزان آب های قابل استحصال در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که باید صرفه جویی در دستور کار قرار بگیرد.

لزوم تغییر شیوه های کشت برای کاهش مصرف آب

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه متعهد هستیم ۱۱ میلیارد متر مکعب از مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم و برای این کار باید شیوه ها و الگوهای کشت را تغییر دهیم و در غیراین صورت پایداری تولید استمرار نخواهد داشت.

سیدپور از کاهش کیفیت اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده امسال ۱۵۵۰ هکتار کشت گلخانه ای را در کشور ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: اگر تنها دو محصول خیار و گوجه فرنگی را بتوانیم از فضای باز به فضای گلخانه ای منتقل کنیم حدود چهار میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آزاد خواهد شد.

وی ادامه داد: بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار هکتار اراضی سبزی و صیفی در اختیار داریم که بخشی از این رقم قابلیت انتقال به فضای بسته را دارند.

گلستان وضعیت مناسبی در توسعه کشت گلخانه ای ندارد

مجری طرح توسعه کشت گلخانه ای با بیان اینکه به ۴۸ هزار هکتار توسعه گلخانه ای نیازمندیم گفت: یک سوم این رقم در برنامه ششم و دو سوم آن در برنامه هفتم توسعه دیده شده و با عملیاتی شدن آن بهره وری در بخش کشاورزی با همین میزان مصرف آب بین ۱۰ تا ۱۲ برابر افزایش می یابد.

سید مصطفی سیدپور به سیاست های وزارتخانه جهاد کشاورزی برای عملیاتی کردن این برنامه ها اشاره و بیان کرد: در سه محور پیش از تولید شامل استانداردسازی سازه ها و پوشش های گلخانه ای، تولید شامل ارتقای بخش فنی و پس از تولید شامل توسعه صنایع تبدیلی، بسته بندی و بازاریابی برنامه داریم.

سیدپور تصریح کرد: سال گذشته بازار روسیه برای خرید محصولات ما اعلام آمادگی کرده بود اما به علت پایین بودن کیفیت شرایط فروش محصولات امکان پذیر نشد.

وی همچنین درباره وضعیت توسعه کشت گلخانه ای در گلستان بیان کرد: گلستان باوجود آنکه یکی از استان های مستعد برای تولید و توسعه کشت گلخانه ای است در این زمینه وضعیت مناسبی ایجاد نکرده و امیدواریم بر اساس اهدافی که ترسیم کرده ایم به آن دست پیدا کنیم.

رتبه پایین گلستان در تولید محصولات گلخانه ای

همچنین مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان از رتبه پایین این استان در تولید محصولات گلخانه ای خبر داد.

مرتضی صادقی در این نشست اظهار کرد: توسعه کشت گلخانه ای و باغات اراضی شیبدار یکی از اولویت های مهم سازمان جهاد کشاورزی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب است.

صادقی تصریح کرد: باتوجه به شرایط و استعدادهای استان در زمینه توسعه گلخانه ها عقب مانده ایم و سعی کرده ایم در یکسال گذشته مطالعات و اقدامات زیربنایی انجام داده ایم تا جهشی در این بخش داشته باشیم.

به گفته وی، گلستان دربین استان های عمده در تولید محصولات گلخانه ای رتبه خوبی ندارد اما با اقدامات صورت گرفته امیدواری برای رسیدن به رتبه بالای جدول به وجود آمده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث توسعه گلخانه ها جزو دغدغه های استاندار و رئیس سازمان مدیریت و بودجه استان بوده و کمیته مستقلی در کارگروه اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.