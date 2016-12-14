ویژه برنامه های هفته وحدت در فرهنگسرای رازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱، فرهنگسرای رازی با هدف تکریم شعائر اسلامی و گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دین مبین اسلام به اجرای جشن‌ها و ویژ برنامه ها خواهد پرداخت.

در همین راستا ویژه برنامه «نسیم بهشت» ۲۷ آذر ماه از ساعت ۱۵ در آستان مقدس امامزاده معصوم(ع) برگزار می‌شود. اجرای تواشیح گروه برجسته شمس، سخنرانی حجت الاسلام شیخ حسن اکبری و مولودی خوانی و مدیحه سرایی حمید بهرآورد از بخش های این ویژه برنامه خواهد بود. همچنین پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء شهروندان منطقه ۱۱ به زیارت و غبار روبی از قبور شهدای گمنام خواهند رفت و با اهدای گل به آنان یاد و خاطرشان را گرامی خواهند داشت. مسابقات قرآنی و دینی ویژه کودکان و نونهالان هم در حاشیه این مراسم برگزار خواهد شد.

همچنین ویژه برنامه «گلچین بهشت» با حضور امرا و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع) ۲۵ آذر ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در دانشگاه افسری برگزار خواهد شد. اجرای گروه موزیک ارتش، رقابت‌های ورزشی، انجام حرکتهای نمایشی ورزشی و همچنین آیتم‌های سرگرمی و تفریحی همچون تقلید صدا و گویندگی، تقلید خوانندگی و ... از بخش های دیگر این برنامه شاد و مفرح خواهد بود.

مدارس منطقه ۱۱ نیز با میزبانی از گروه های نمایش و اجرای برنامه های شاد و آموزنده تحت عنوان «رحمت للعالمین» دانش آموزان را با ویژگی های پیامبر مهربانی ها آشنا خواهند کرد.

فرهنگسرای رازی از شهروندان مومن و خدا جو و محبین خاندان عصمت دعوت می کند به منظور بهره مندی از این برنامه های معنوی در زمان‌ها و مکان‌های یاد شده حضور به هم رسانند.