  1. سلامت
  2. درمان
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان غذا و دارو:

گردش دارو با قیمت واقعی ضرری متوجه دولت نمی کند

گردش دارو با قیمت واقعی ضرری متوجه دولت نمی کند

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: گردش با قیمت واقعی دارو در زنجیره تامین، ضرری را متوجه دولت نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر رسول دیناروند در خصوص داروهای یارانه ای، اظهارداشت: در ابتدای دولت یازدهم برای نخستین بار تفاهمنامه ای بین وزارتخانه های رفاه و  بهداشت منعقد شد تا پیرو آن موضوع پرداخت یارانه ها، به جای تامین کننده روی مصرف کننده متمر کز شود.

وی افزود: به همین منظور تمام داروهای یارانه ای با قیمت واقعی در زنجیره تامین دارو و بازار عرضه می شود و هنگام تهیه از داروخانه توسط بیمار، بیمه هزینه این قبیل داروها را تقبل می کند و پس از آن، وزارت بهداشت یارانه را به بیمه پرداخت می کند.

دیناروند در پاسخ به این سئوال که خروج دارو از زنجیره تامین و احتمال ایجاد ضرر اقتصادی به دولت  وجود دارد، گفت: از آنجا که دارو با قیمت واقعی خود در زنجیره تامین گردش می کند ضرری متوجه دولت نمی شود.

کد مطلب 3853161
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها