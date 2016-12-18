گردش دارو با قیمت واقعی ضرری متوجه دولت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر رسول دیناروند در خصوص داروهای یارانه ای، اظهارداشت: در ابتدای دولت یازدهم برای نخستین بار تفاهمنامه ای بین وزارتخانه های رفاه و بهداشت منعقد شد تا پیرو آن موضوع پرداخت یارانه ها، به جای تامین کننده روی مصرف کننده متمر کز شود.

وی افزود: به همین منظور تمام داروهای یارانه ای با قیمت واقعی در زنجیره تامین دارو و بازار عرضه می شود و هنگام تهیه از داروخانه توسط بیمار، بیمه هزینه این قبیل داروها را تقبل می کند و پس از آن، وزارت بهداشت یارانه را به بیمه پرداخت می کند.

دیناروند در پاسخ به این سئوال که خروج دارو از زنجیره تامین و احتمال ایجاد ضرر اقتصادی به دولت وجود دارد، گفت: از آنجا که دارو با قیمت واقعی خود در زنجیره تامین گردش می کند ضرری متوجه دولت نمی شود.