کشف۴۴۶کیلوگرم موادمخدردرخراسان رضوی/دستگیری دو قاچاقچی مسافرنما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار بهمن امیری مقدم اظهار کرد: پلیس دراجرای طرح مطالعاتی میدانی اقدام به شناسایی عاملان تهیه و توزیع مواد افیونی در شهرها و مناطق مختلف استان کرد و در مرحله نخست این عملیات ۴۸ ساعته ۷۹ متهم در پاتوق های مربوطه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵۰ کیلوگرم مواد مخدر اعم از تریاک، هروئین فشرده و شیشه از این افراد کشف شد، ادامه داد: در مرحله نهایی این عملیات گسترده با پشتوانه مردمی و دستور مقام قضایی تعدادی دیگر از عاملان اصلی و سرشاخه های خرده فروشی مواد مخدر دستگیر و ۲۹۶ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد افیونی کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه از کل مواد کشف شده ۴۴۲ کیلوگرم تریاک و بقیه مواد مخدر صنعتی و حشیش است، گفت: مراحل دیگری از طرح و تشدید مبارزه با عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در دستور کار قرار دارد.



دستگیری دو مسافرنما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

هم چنین دو مسافرنما در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به دلیل حمل و جاسازی مواد مخدر در چمدان دستگیر شدند.

ماموران انتظامی در بازرسی از چمدان مرد جوانی یک کیلو و ۵۰۰ گرم آلوی آغشته به شیره تریاک ، ۶۶۰ گرم معجون بیرجندی و تعداد ۶۰ عدد قرض ترامادول کشف کردند.

ماموران این فرودگاه همچنین، به هنگام کنترل بار غیر همراه ارسالی به یکی از کشورهای همسایه به چمدان یک تبعه خارجی مشکوک شدند که در بازرسی از آن ۴۸۰ گرم کراک و ۱۹۰ گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای در چمدان جاسازی شده بود کشف کردند.