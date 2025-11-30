  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

قاچاقچیان مواد مخدر شیشه در فرودگاه بندرعباس زمین گیر شدند

قاچاقچیان مواد مخدر شیشه در فرودگاه بندرعباس زمین گیر شدند

بندرعباس-فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش پلیس هرمزگان قاچاقچیان مواد مخدر شیشه قبل از پرواز به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در گیت بازرسی ترمینال پروازهای خارجی ترمینال بین المللی بندرعباس حین بازرسی و کنترل مسافران به دو مسافر خروجی به مقصد دبی استانبول مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی از دو چمدان متعلق به متهمان جمعاً ۱۰ کیلو و ۱۴۳ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه که به طرز ماهرانه در بطری‌های روغن مایع و در چمدان جاساز شده بودند کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم و قاچاقچی مواد مخدر صنعتی دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6673178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها