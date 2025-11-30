قاچاقچیان مواد مخدر شیشه در فرودگاه بندرعباس زمین گیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در گیت بازرسی ترمینال پروازهای خارجی ترمینال بین المللی بندرعباس حین بازرسی و کنترل مسافران به دو مسافر خروجی به مقصد دبی استانبول مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: در بازرسی از دو چمدان متعلق به متهمان جمعاً ۱۰ کیلو و ۱۴۳ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه که به طرز ماهرانه در بطری‌های روغن مایع و در چمدان جاساز شده بودند کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم و قاچاقچی مواد مخدر صنعتی دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.