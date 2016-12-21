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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان:

مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان تمدید شد

مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان تمدید شد

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان در سایت «لبیک» تا ۵ دی ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، حجت الاسلام سیدمحمد رضا فقیهی گفت: از هفته گذشته تاکنون بیش از ۵۶ هزار نفر از دانشگاهیان متقاضی اعزام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان در سایت لبیک www.labbayk.ir ثبت نام کرده اند.

وی افزود: اعزام شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از ابتدای بهمن ماه سال جاری شروع و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اظهار داشت: بعد از اتمام زمان ثبت نام قرعه کشی انجام می شود و نتایج از طریق سایت لبیک و ارسال پیامک به برگزیدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

فقیهی تاکید کرد: امسال ۵ گروه دانشگاهی اعم از اساتید، کارمندان، دانشجویان متاهل، دانشجویان دختر مجرد و دانشجویان پسر مجرد به عتبات اعزام می شوند که در این دوره نیز مانند دوره قبل بر اساس تفاهم نامه ای که با سازمان نظام وظیفه منعقد شده است، مجوز خروج از کشور دانشجویان پسر اخذ می شود.

کد مطلب 3855929

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