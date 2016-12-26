تمدید مهلت ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشگاه آزاد تا ۱۲ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، طه هاشمی گفت: متقاضیان ثبت نام برای نقل و انتقال دانشگاه آزاد باید در سامانه منادا به نشانی Monada.iau.ir ثبت نام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه چند روز گذشته سامانه منادا با اختلالاتی روبرو بود و برخی از دانشجویان موفق به ثبت درخواست های خود نشدند، مهلت ثبت درخواست های نقل و انتقال این دانشگاه تا ساعت ۲۴ روز ۱۲ دی ماه تمدید شد.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه مهلت تعیین شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، تاکید کرد: نتیجه درخواست ها تا ۲۵ دی ماه در سایت منادا به اطلاع دانشجویان متقاضی مهمانی یا انتقال خواهد رسید.

هاشمی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی سامانه منادا حذف سفر دانشجویان بین واحدهای مبدا و مقصد و کاهش هزینه و مخاطرات سفر آنها است.

وی تاکید کرد: دانشجویان قبل از ثبت درخواست خود در سامانه منادا، راهنمای ثبت نام و شیوه نامه نقل و انتقالات را به طور کامل مطالعه کنند تا اختلالی در روند ثبت درخواست آنها ایجاد نشود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد درخصوص نحوه بررسی درخواست متقاضیان فاقد شرایط نقل و انتقال نیز گفت: درخواست این دسته از متقاضیان با توجه به ضوابط اعلام شده در شیوه نامه مانند معدل نیمسال قبل، تناسب بین واحد مبدا و مقصد، جنسیت و غیره بررسی می شود و دانشجویانی که دارای امتیاز بیشتری باشند در اولویت نقل و انتقال قرار می گیرند.