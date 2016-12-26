«کام تلخ» به تدوین رسید/ افشای راز یک بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن استادعلی که مستند «زنانگی» او در دهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» جوایزی کسب کرده بود با اشاره به این که تدوین اثر دیگرش با عنوان «کام تلخ» در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: این مستند به بیماری دیابت می پردازد و قسمت به قسمت ما را با شیوه های زندگی شهری آشنا می کند که یکی از مشکلات آن بیماری دیابت است.

وی افزود: در این مستند ۱۵ دقیقه ای که به سفارش موسسه آوای هنر سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است، تلاش کردیم تا روند شکل گیری دیابت را به نمایش بگذاریم. طبق آخرین آمار هر روز ۱۰ تا ۱۲ نفر به جمع بیماران دیابتی ها اضافه می شوند و از هر ۲ نفر، ‌یک نفر از بیماری خود آگاهی ندارد.

استادعلی با تاکید بر این که «کام تلخ» در راستای آگاهی بخشی مردم جامعه ساخته شده است، توضیح داد: بسیاری از مبتلایان به این بیماری نسبت به ابتلای خودشان بی اطلاع هستند به همین دلیل سعی کردیم در این فیلم بینندگان را به این مرز آگاهی نزدیک کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: به هر حال ما در ۱۵ دقیقه فیلم نمی توانستیم اصل ماجرا را به صورت مفصل مطرح کنیم بنابراین بیشتر سعی کردیم که به کلیت ماجرا برسیم و تلنگری به مردم جامعه بزنیم.

عوامل فیلم «کام تلخ» عبارتند از کارگردان: محسن استادعلی، تصویربردار: فرهاد طالبی نژاد، صدابردار: علی پزشکی، مدیرتولید: سلیم قاسمی، تدوین و صداگذاری: بابک حیدری.