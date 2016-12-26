پخش مستند «مادرکشی» از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «به اضافه مستند» از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه هفته آینده ۱۴ دی ماه از شبکه مستند پخش خواهد شد و در اولین قسمت آن مستند «مادرکشی» برای اولین بار از تلویزیون پخش و بررسی می شود.

در اولین قسمت از این برنامه، کمیل سوهانی کارگردان فیلم «مادرکشی»، فرود شریفی رییس انجمن خشکسالی و تغییر اقلیم ایران و کاوه فرهادی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل زیست محیطی، مهمان شبکه مستند می شوند.

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا از هفته آینده هر سه شنبه ساعت ۲۰:۳۰ با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.