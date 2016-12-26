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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

پخش مستند «مادرکشی» از تلویزیون

پخش مستند «مادرکشی» از تلویزیون

اولین قسمت از برنامه «به اضافه مستند» با پخش مستند «مادرکشی» روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «به اضافه مستند» از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه هفته آینده ۱۴ دی ماه از شبکه مستند پخش خواهد شد و در اولین قسمت آن مستند «مادرکشی» برای اولین بار از تلویزیون پخش و بررسی می شود.

در اولین قسمت از این برنامه، کمیل سوهانی کارگردان فیلم «مادرکشی»، فرود شریفی رییس انجمن خشکسالی و تغییر اقلیم ایران و کاوه فرهادی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل زیست محیطی، مهمان شبکه مستند می شوند.

«به اضافه مستند» به تهیه کنندگی محمد حسین میری و کارگردانی محمدرضا رضاییان با اجرای علی صدری نیا از هفته آینده هر سه شنبه ساعت ۲۰:۳۰ با پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.

کد مطلب 3860310

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