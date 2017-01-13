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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

معرفی ۲۵ نمایش راه یافته به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران در فجر

معرفی ۲۵ نمایش راه یافته به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران در فجر

۲۵ اثر نمایشی به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با تشکر از تمامی گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره ۲۵ اثر نمایشی حاضر در بخش «مسابقه مرور تئاتر ایران» را به شرح زیر اعلام کرد:

نمایش «آبگوشت زهرماری» به نویسندگی آرش آبسالان و کارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا از شهر ارومیه

نمایش «آری یا نه» به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی از اراک

نمایش «افراسیاب» به نویسندگی مشترک حامد امان‌پور و سحر رضوانی و کارگردانی مصطفی حمیدی‌فر از سبزوار

نمایش «افسانه ببر» به نویسندگی داریو فو و کارگردانی هادی عامل از تهران

نمایش «آکواریوم کانگورو» به نویسندگی مجید کاظم زاده و کارگردانی مجید کاظم‌زاده مژدهی از رشت

نمایش «بازگشت در چهاشنبه آخر سال» به نویسندگی رئوف دشتی و کارگردانی رضا حسینی از مشهد

نمایش «پرتره مرد ریخته» به نویسندگی و کارگردانی مشترک حسن دولت‌آبادی و بارسقیان از تهران

نمایش «پرسه‌های موازی» به کارگردانی و نویسندگی پیام لاریان از تهران

نمایش «پستو» به نویسندگی باقر سروش با کارگردانی مشترک سیدحسین موسوی و کامران جباری از بیجار

نمایش «پنجگانه خون، خور، ملمداس» به نویسندگی علیرضا داوری و کارگردانی علیرضا داوری از شهر رودان

نمایش «جهان انزوا» به نویسندگی نائومی والاس و کارگردانی رضا کوچک‌زاده از تهران

نمایش «چریکه چیا» به نویسندگی و کارگردانی بختیار پنجه‌ای از مهاباد

نمایش «چند خوان رستم» به نویسندگی مشترک احسان رحیم دل و علیرضا رحیم دل و کارگردانی علیرضا رحیم دل از پاکدشت

نمایش «چیدا» به نویسندگی مسعود شاکرمی و کارگردانی احسان ملکی از کوهدشت

نمایش «خرمهره» به کارگردانی فرهاد نقدعلی و کارگردانی محسن قصابیان از تهران

نمایش «خواب زمستانی» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج از تهران

نمایش «زمستان بود» به نویسندگی و کارگردانی امین ابراهیمی از خرم آباد

نمایش «علی کوچیکه» به نویسندگی سارا تقوی و کارگردانی حسین فرخی از تهران

نمایش «قاقمان» به نویسندگی حاکد مکملی و کارگردانی مرتضی نجفی از قزوین

نمایش «گاهی» به نویسندگی آرش عباسی و کارگردانی درند سعید زندی از کرمانشاه

نمایش «مرگ آنجل‌ها» به نویسندگی  و کارگردانی محسن اردشیر از آمل

نمایش «مهراوه عشق» به نویسندگی سید مهدی شجاعی و کارگردانی راشین امامی از تهران

نمایش «ناسور» به نویسندگی خیرالله تقیانی پور و کارگردانی افسانه زمانی از تهران

نمایش «همه دختران من» به نویسندگی مشترک جواد روستایی و محمد قاسمی و کارگردانی جواد روستایی از ساوه

نمایش «و هزارو یک روز» به نویسندگی و کارگردانی عباس کریکی از بجنورد

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3875574
عطیه موذن

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