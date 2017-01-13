معرفی ۲۵ نمایش راه یافته به بخش مسابقه مرور تئاتر ایران در فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با تشکر از تمامی گروههای شرکتکننده در جشنواره ۲۵ اثر نمایشی حاضر در بخش «مسابقه مرور تئاتر ایران» را به شرح زیر اعلام کرد:
نمایش «آبگوشت زهرماری» به نویسندگی آرش آبسالان و کارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا از شهر ارومیه
نمایش «آری یا نه» به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی از اراک
نمایش «افراسیاب» به نویسندگی مشترک حامد امانپور و سحر رضوانی و کارگردانی مصطفی حمیدیفر از سبزوار
نمایش «افسانه ببر» به نویسندگی داریو فو و کارگردانی هادی عامل از تهران
نمایش «آکواریوم کانگورو» به نویسندگی مجید کاظم زاده و کارگردانی مجید کاظمزاده مژدهی از رشت
نمایش «بازگشت در چهاشنبه آخر سال» به نویسندگی رئوف دشتی و کارگردانی رضا حسینی از مشهد
نمایش «پرتره مرد ریخته» به نویسندگی و کارگردانی مشترک حسن دولتآبادی و بارسقیان از تهران
نمایش «پرسههای موازی» به کارگردانی و نویسندگی پیام لاریان از تهران
نمایش «پستو» به نویسندگی باقر سروش با کارگردانی مشترک سیدحسین موسوی و کامران جباری از بیجار
نمایش «پنجگانه خون، خور، ملمداس» به نویسندگی علیرضا داوری و کارگردانی علیرضا داوری از شهر رودان
نمایش «جهان انزوا» به نویسندگی نائومی والاس و کارگردانی رضا کوچکزاده از تهران
نمایش «چریکه چیا» به نویسندگی و کارگردانی بختیار پنجهای از مهاباد
نمایش «چند خوان رستم» به نویسندگی مشترک احسان رحیم دل و علیرضا رحیم دل و کارگردانی علیرضا رحیم دل از پاکدشت
نمایش «چیدا» به نویسندگی مسعود شاکرمی و کارگردانی احسان ملکی از کوهدشت
نمایش «خرمهره» به کارگردانی فرهاد نقدعلی و کارگردانی محسن قصابیان از تهران
نمایش «خواب زمستانی» به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج از تهران
نمایش «زمستان بود» به نویسندگی و کارگردانی امین ابراهیمی از خرم آباد
نمایش «علی کوچیکه» به نویسندگی سارا تقوی و کارگردانی حسین فرخی از تهران
نمایش «قاقمان» به نویسندگی حاکد مکملی و کارگردانی مرتضی نجفی از قزوین
نمایش «گاهی» به نویسندگی آرش عباسی و کارگردانی درند سعید زندی از کرمانشاه
نمایش «مرگ آنجلها» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر از آمل
نمایش «مهراوه عشق» به نویسندگی سید مهدی شجاعی و کارگردانی راشین امامی از تهران
نمایش «ناسور» به نویسندگی خیرالله تقیانی پور و کارگردانی افسانه زمانی از تهران
نمایش «همه دختران من» به نویسندگی مشترک جواد روستایی و محمد قاسمی و کارگردانی جواد روستایی از ساوه
نمایش «و هزارو یک روز» به نویسندگی و کارگردانی عباس کریکی از بجنورد
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه در تهران برگزار میشود.
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