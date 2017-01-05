برد پیت افسانه «تروی» را بازسازی می کند/ کریمر علیه کریمر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «پناهگاه»، «پازل»، «خرسهای مهربان»، «دانشآموزان دوکوبو»، «اژدهاتونو چطور آموزش بدین»، «فرشتگان»، «پاشنه بلند ۲»، «محبوبه»، «فهرست»، «قدرت»، «نامههای خیس»، «صعود از k۲»، «اپراتور»، «پلیسهای ناخلف»، «آقای مورگان»، «آدم کوچولوها»، «قلب خورشید»، «سقوط طولانی»، «دان ۲»، «جزیره»، «تروی»، «فرزندان»، «خونهپا»، «سگ خرگوشی»، «چیزهای جالب کجا هستند»، «شاهزاده کوچک دلاور»، «مسیح»، «جدال تبهکاران»، «روسری آبی»، «آرزوهای بر باد رفته»، «بیلو» و «کریمر علیه کریمر» پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ دیماه از شبکههای سیما روی آنتن میرود.
شبکه یک سیما
«پناهگاه»
فیلم سینمایی «پناهگاه» به کارگردانی دانیل اسپینوزا، پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده: توبین فراست مأمور اسبق «CIA» بوده که اکنون به جرم جاسوسی و نشر اطلاعات سری تحت تعقیب است! او در حین مبادله یک ریزتراشه که حاوی اطلاعاتی درباره فساد ماموران «CIA» و سایر سازمانهای جاسوسی دنیا است، بازداشت شده و برای بازجویی به مکانی به نام «پناهگاه» منتقل می شود.
«پازل»
فیلم تلویزیونی «پازل» به کارگردانی ابراهیم شیبانی، جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم که خرابکاری صنعتی در تاسیسات هستهای کشور را روایت میکند، آمده است: جاسوسان در یکی از برنامههای سازمان هستهای خللی وارد میکنند تا ایران در برابر خبرنگاران و مدعوین خارجی تحقیر شود! اما وزارت اطلاعات این موضوع را کشف میکند و تلاش دارد این توطئه را خنثی کند...
در فیلم تلویزیونی «پازل»، رضا کیانیان، آرش مجیدی، شقایق فراهانی و ماهچهره خلیلی نقشآفرینی کردهاند.
شبکه دو سیما
«خرسهای مهربان»
انیمیشن سینمایی «خرسهای مهربان» به کارگردانی فیووان لیو، پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۸ صبح از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: یک مرد چوببُر از فروش درختان جنگل میخواهد هزینه خرید بلیت سفر عید و بازگشت نزد خانوادهاش را فراهم کند ولی...
«دانشآموز دوکوبو»
فیلم سینمایی «دانشآموز دوکوبو» به کارگردانی فیلیپ شارون پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۳ از شبکه دو سیما پخش می شود.
خلاصه داستان فیلم در مورد «دوکوبو» پسربچهای چاق است که تمایلی به حل کردن تکالیف مدرسه و درس خواندن ندارد. او تمام وقتش را به مطالعه کتابهای تخیلی پرماجرا و ساختن وسائل عجیب میگذراند. در مدرسه جدیدش با انواع و اقسام ابزار آلات دستساز موفق به تقلب و کپی کردن تکالیف همکلاسیاش لئونی میشود و...
«اژدهاتونو چطور آموزش بدین»
انیمیشن سینمایی «اژدهاتونو چطور آموزش بدین» به کارگردانی کریس ساندرس جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش می شود.
در این انیمیشن خواهیم دید: «هیکاپ» نسبت به بقیه «وایکینگها» ضعیفتر است. پدر او رییس وایکینگهاست. «وایکینگها» مورد حمله اژدها قرار میگیرند که هرکدام انواعی دارند. یکی از اینها که اژدهای شبیخون زن است، شبها میآید و چون سیاه است کسی نمیتواند او را ببیند و همیشه موفق به فرار میشود! «هیکاپ» دستگاهی ساخته که میخواهد با آن اژدها را بگیرد...
«فرشتگان»
فیلم سینمایی «فرشتگان» به کارگردانی جونجی ساکاموتو جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.
داستان فیلم در مورد معلمی است که سالها در دهکدهای تدریس کرده است. شاگردانش برای معلم که خیلی مهربان بوده، احترام خاصی قایل هستند. معلم پس از مرگ همسرش دهکده را ترک میکند و شاگردانش برای او خیلی دلتنگ میشوند و...
«پاشنه بلند۲»
فیلم تلویزیونی «پاشنه بلند۲» به کارگردانی محسن منشی زاده جمعه ۱۷ دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: «سحر» و «سروش» زوج جوانی هستند که زندگی خوبی دارند. «پری» خواهر بزرگتر «سحر» شک وی را نسبت به «سروش» برمیانگیزد. «سروش» که زندگیش را دوست دارد به رفتارهای آزار دهنده او اهمیت نمیدهد اما...
شبکه سه سیما
«محبوبه»
فیلم تلویزیونی «محبوبه» به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با نقشآفرینی نادر سلیمانی و شبنم مقدمی خواهید دید: «محبوبه» دختر نوجوانی است که با ناپدری خود در جنوب شهر زندگی میکند. او متوجه میشود که ناپدریاش با کمک دوستش «قدرت» سعی دارند تا محبوبه را به عقد پیرمرد سالخوردهای درآورند و به این وسیله پولدار شوند و...
«فهرست»
فیلم سینمایی «فهرست» به کارگردانی کریستین فیور پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۱۵ از شبکه سه سیما پخش می شود.
در این فیلم خواهیم دید: یک وکیل سر از کار شرکتی درمیآورد که از راه واسطه سود زیادی به جیب زده است و...
«قدرت»
فیلم سینمایی «قدرت» به کارگردانی «بوبی کولی»، پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه فیلم آمده است: «بالدو ساهایی» یکی از افسران ارشد نیروی پلیس است که مأمور دستگیری فردی جنایتکار به نام «گانکولی» میشود. اما از آنجا که خودِ «بالدو» از طریق رشوه دادن به مأمورین پلیس وارد دستگاه پلیس شده است و بهخاطر همین موضوع مادر خود را از دست داده، پس از ورود و استخدام تصمیم میگیرد خود یکی از فاسدترین مأمورین پلیس هند شود تا...
«نامههای خیس»
فیلم تلویزیونی «نامههای خیس» به کارگردانی مرجان اشراقیزاده جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
فیلم داستان دختری به نام «راضیه» را روایت میکند که سالهاست از مادر پیر و بیمارش نگهداری میکند. او با کار روی لباس عروس امورات خود را میگذراند با ورود پسری به زندگیاش، در زندگی او و مادرش تغییراتی به وجود میآید...
«صعود از K۲»
فیلم سینمایی «صعود از K۲» به کارگردانی فرانک رودام جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۴:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «تیلر» که وکیل دعاوی است به رخ کشیدن شخصیت خود و قهرمان بودن را دوست دارد، اما دوستش «هرولد» نقطه مقابل اوست. «هرولد» به همراه گروه «کلایبورن» برای صعود به قله «کیدو» میروند. در نزدیکی قله، «کلایبورن» بیمار میشود و به پیشنهادش «دالاس» رهبر گروه به همراه «تاکانه» برای صعود میروند در حالی که «تیلر» اصرار دارد که او آمادهترین فرد گروه است اما...
«اپراتور»
فیلم سینمایی «اپراتور» به کارگردانی آماریا اولسون و اوبین اولسون جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: یک تیم تبهکار برای سرقت همزمان از چندین بانک، «پاملا» زنی را که اپراتور مرکز پلیس است گروگان گرفتهاند و او را مجبور میکنند که پلیسها را به صحنههای ساختگی و اتفاقات دیگر بفرستد تا آنها بتوانند دور از پلیس و در امنیت کامل نقشه خود را عملی کنند.
شبکه چهار سیما
«پلیسهای ناخلف»
فیلم سینمایی «پلیسهای ناخلف» به کارگردانی استیفانو سولیما پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می رود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: تعدادی از پلیسهای ضد شورش ایتالیا، حین درگیریهای خیابانی نژادپرستان تصمیم به تسویه حساب شخصی میگیرند. این گروه که تحت عنوان «کبرا» در پلیس ضد شورش فعالیت دارند، مشکلات زندگی خصوصیشان را با تقاص گرفتن از مردم و ایجاد درگیریهای فیزیکی شدید، با مردم تخلیه می کنند.
«آقای مورگان»
فیلم سینمایی «آقای مورگان» به کارگردانی ساندرا نتلبک جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می رود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «مایکل» استاد بازنشسته دانشگاه در رشته فلسفه است که نتوانسته پس از سالها خود را از افسردگی ناشی از مرگ همسرش نجات دهد. تا اینکه در یکی از روزها اتفاقی با یک زن بیوه فرانسوی آشنا میشود و این آشنایی او را دچار تغییرات اساسی در طرز نگاه رخوتانگیزش به زندگی میکند.
شبکه پنج سیما
«آدم کوچولوها»
فیلم سینمایی «آدم کوچولوها» به کارگردانی پیتر هویت پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش میشود.
داستان فیلم در مورد چهار آدم کوچولو است که در زیر خانهای زندگی میکنند. صاحب خانه قصد تخریب آنجا و ساخت یک ساختمان لوکس را دارد. پسر خانواده با این تصمیم مخالف است و آدم کوچولوها به او کمک میکنند که جلوی پدرش را بگیرد.
«قلب خورشید»
انیمیشن سینمایی «قلب خورشید» به کارگردانی احمد علمدار جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۹ از شبکه پنج پخش میشود.
در خلاصه داستان آمده است: پهلوان «پیرمراد» که پهلوان اول شهر بوده و «دوال پهلوانی» سی سال نزد او بوده قصد میکند که یک جانشین از بین جوانان شهر برگزیند! در مسابقهای که برپا میشود ۷ نفر انتخاب میگردند. «پیرمراد» میگوید که هر کس یاقوت درشت وسط «دوال پهلوانی» را به «سیستان» برگرداند پهلوان اول است...
«سقوط طولانی»
فیلم سینمایی «سقوط طولانی» به کارگردانی پاسکال چامیل جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: چهار نفر در ساعتی قبل از سال تحویل قصد خودکشی دارند! «مارتین» چهره معروف تلویزیونی، «جس» دختر یک سیاستمدار، «مورین» زنی میانسال و درمانده که وضعیت اقتصادی نامناسبی دارد و «جیجی» که نوازنده است ...
«دان۲»
فیلم سینمایی «دان۲» به کارگردانی فرهان آختر جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه پنج پخش میشود.
در خلاصه داستان آمده است: سارق حرفهای که قصد سرقت جواهرات را دارد و با گروه زبدهای کار میکند در انتها مشخص میشود که با پلیس همکاری میکرده است ولی...
شبکه تماشا
«جزیره»
فیلم سینمایی «جزیره» به کارگردانی مایکل بی پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش می شود.
در خلاصه داستان با بازی ایوان مکگرگور و اسکارلت جوهانسن خواهیم دید: در یکی از صحراهای بزرگ آمریکا کپی ژنتیکی افراد در حال ساخت است تا در مواقع لزوم مثل بیماری و از کارافتادن بدن به فرد مورد نظر پیوند زده شود و بعد از اتمام پیوند، کپی نابود و از بین برود! «لینکن» به اتفاق «جوردان» دو کپی هستند که از این موضوع اطلاع پیدا کرده و میگریزند...
«تروی»
فیلم سینمایی «تروی» به کارگردانی وولف گانگ پترسن جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۲۰ از شبکـه تماشا پخش می شود.
این فیلم که براساس یکی از افسانههای بزرگ یونان ساخته شده است، با بازی برد پیت در نقش «آشیل» روایت میشود. «آگاممنون» پادشاه «یونان»، توانسته است کشورهای مختلف یونان را با هم متحد سازد و هدفش تصرف تمام دنیاست. او بیشتر پیروزیهایش را مدیون جنگجوی دلاورش، آشیل است اما با وی بدرفتاری میکند...
شبکه شما
«فرزندان»
فیلم تلویزیونی «فرزندان» به کارگردانی یاسر طالبی پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۲۳ از شبکـه شما پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: زندگی بیدغدغه «یعقوب» و همسرش که با گرمای عشق یکدیگر به آرامش رسیده است با بیخبری از تنها پسرشان «فرخ» که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرده است، دگرگون میشود. «یعقوب» در پی یافتن نشانی از پسرش سفری اودیسهوار را تجربه میکند.
«خونهپا»
فیلم تلویزیونی «خونهپا» به کارگردانی ایمان افشاریان جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکـه شما پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: سرایدار خانهای در شیراز میخواهد به مسافرت برود. او از دوستش میخواهد که در نبود او مراقب خانه باشد و دوستش این مسئولیت را به پسرانش محول میکند. روزی پسر بزرگتر بهعنوان «خانهپا» وارد خانه میشود ولی به اشتباه وارد خانه همسایه میشود و اتفاقاتی رخ میدهد...
شبکه کودک
«سگ خرگوشی»
انیمیشن سینمایی «سگ خرگوشی» پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این انیمیشن خواهیم دید: در جنگلهای دورافتاده، سگ کوچکی با شش بچه خرگوش دوست میشود و...
«چیزهای جالب کجا هستند»
فیلم سینمایی «چیزهای جالب کجا هستند» به کارگردانی «اسپیک جونز»، جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۹:۳۰ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این فیلم با بازی مکس رکوردز خواهید دید: «مکس» کودکی گوشهگیر و بداخلاق است. روزی او با اعتراض از شام مادرش، از خانه خارج شده و در جنگل به موجودات عجیبی برمیخورد که شبیه غولهای کوچک هستند. او قول میدهد که غمها را از آنها دور کند بنابراین به عنوان رئیس آنها انتخاب میشود...
«شاهزاده کوچک دلاور»
انیمیشن سینمایی «شاهزاده کوچک دلاور» به کارگردانی ایسو تاکاهاتا جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می شود.
در این انیمیشن خواهیم دید: «هوروس» پسر نوجوانی است که روزی از پای یک دیو سنگی شمشیری را خارج میکند. «دیو» به او میگوید که اگر بتواند دوباره شمشیر را تیز کند به شاهزاده خورشید تبدیل میشود و...
شبکه افق
«مسیح»
فیلم سینمایی «مسیح» به کارگردانی نادر طالبزاده جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه افق پخش می شود.
در این فیلم خواهید دید: در روزگاری که کاهنان و حکومت فاسد «هیرودس» زمام امور «یهودیه» را در دست داشتند، حضرت مسیح (ع) پس از چلهنشینی در بیابان و پیروزی بر وسوسههای شیطانی مأموریت مییابد در یکی از پرحادثهترین دورههای تاریخی رسالت خود را ابلاغ کند. او برای اثبات پیامبریاش معجزاتی را نشان میدهد که این مسأله سبب میشود عدهای او را به اشتباه خدا بنامند و...
شبکه نمایش
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «جدال تبهکاران»، «روسری آبی» و «آرزوهای بر باد رفته» پنجشنبه ۱۶ دیماه ساعت ۱۱، ۱۷:۱۵، ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن میرود.
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی «روسری آبی»، «آرزوهای بر باد رفته»، «بیلو» و «کریمر علیه کریمر» جمعه ۱۷ دیماه ساعت ۱۱، ۱۵:۳۰، ۱۷:۱۵ و ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
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