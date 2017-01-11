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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

مهر منتشر کرد

بازتاب ساخت فیلم ایرانی «امپراطور جهنم» در رسانه عربی

بازتاب ساخت فیلم ایرانی «امپراطور جهنم» در رسانه عربی

روزنامه «البناء» لبنان در مطلبی به بررسی ساخت فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» در ایران پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «البناء» یکی از رسانه‌های لبنان در مطلبی به فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» ساخته پرویز شیخ طادی و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی پرداخته است. این فیلم در بخش خارج از مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.

متن این خبر به شرح زیر است:

«پس از گذشت ۵ سال از اکران فیلم «پادشاه شن ها» به کارگردانی اسماعیل نجدت انزور، این روزها اخباری از برنامه ایران برای تولید فیلمی در راستای نقد آل سعود، رسوایی داعش و نمادهای تکفیری منتشر شده است. در این فیلم همچنین به رویدادهایی که به صورت مخفیانه در خاورمیانه، اروپا و آمریکا در جریان است، پرداخته می شود. فیلم «امپراطور جهنم»، بزرگترین پروژه ایران در عرصه جهانی محسوب می شود.

محمد خزاعی تهیه کننده و پرویز شیخ طادی نیز کارگردان این فلیم است.

این فیلم  فلسفه ایجاد داعش و گروه های تکفیری را روایت می کند و همچنین روابط سعودی ها با رژیم اسراییل را نمایش می دهد.

محمد خزاعی یکی از فعالان سینمایی در حوزه رسانه های مقاومت است و آثار مهمی را در جشنواره فیلم «مقاومت» در ایران ارایه داده است. وی در این آثار، شخصیت رهبران مقاومت یعنی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن را به نمایش گذاشته است.

 این پروژه سینمایی به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه های محلی و بین المللی تولید شده است و بدون شک این فیلم در ایران و کشورهای منطقه با مشکلاتی مواجه خواهد شد و جنجال های گسترده ای را در پی خواهد داشت.»

کد مطلب 3873891
زهرا منصوری

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    نظرات

    • سارا سلیمانی IR ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
      1 0
      پاسخ
      من در این فیلم بازی کردم عالی بود

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