بازتاب ساخت فیلم ایرانی «امپراطور جهنم» در رسانه عربی

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «البناء» یکی از رسانه‌های لبنان در مطلبی به فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» ساخته پرویز شیخ طادی و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی پرداخته است. این فیلم در بخش خارج از مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.

متن این خبر به شرح زیر است:

«پس از گذشت ۵ سال از اکران فیلم «پادشاه شن ها» به کارگردانی اسماعیل نجدت انزور، این روزها اخباری از برنامه ایران برای تولید فیلمی در راستای نقد آل سعود، رسوایی داعش و نمادهای تکفیری منتشر شده است. در این فیلم همچنین به رویدادهایی که به صورت مخفیانه در خاورمیانه، اروپا و آمریکا در جریان است، پرداخته می شود. فیلم «امپراطور جهنم»، بزرگترین پروژه ایران در عرصه جهانی محسوب می شود.

محمد خزاعی تهیه کننده و پرویز شیخ طادی نیز کارگردان این فلیم است.

این فیلم فلسفه ایجاد داعش و گروه های تکفیری را روایت می کند و همچنین روابط سعودی ها با رژیم اسراییل را نمایش می دهد.



محمد خزاعی یکی از فعالان سینمایی در حوزه رسانه های مقاومت است و آثار مهمی را در جشنواره فیلم «مقاومت» در ایران ارایه داده است. وی در این آثار، شخصیت رهبران مقاومت یعنی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن را به نمایش گذاشته است.

این پروژه سینمایی به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه های محلی و بین المللی تولید شده است و بدون شک این فیلم در ایران و کشورهای منطقه با مشکلاتی مواجه خواهد شد و جنجال های گسترده ای را در پی خواهد داشت.»