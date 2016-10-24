نورایی و نعمتی به «چشمان خیس پروانه» پیوستند/ فیلمبرداری از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «چشمان خیس پروانه» به کارگردانی پرویز شیخ طادی فردا ۴ آبان ماه در تهران کلید می خورد.

تاکنون حضور علیرام نورایی و فرخ نعمتی قطعی شده است و پیش از این نیز خبرهایی از حضور علی نصیریان نیز در این پروژه سینمایی منتشر شده بود.

«چشمان خیس پروانه‌ها» روایتی از عواطف لطیف کودکان سرزمین‌مان است و با دیدگاهی دراماتیک و متفاوت، فرهنگ عاشورای حسینی را به تصویر می‌کشد.

آخرین ساخته شیخ طادی در سینما فیلم سینمایی «روزهای زندگی» بود.

«شکارچی شنبه»، «دایناسور»، «سینه سرخ»، «پشت پرده مه»، «روایت سه گانه» (اپیزود اول، یک آرزوی کوچک) و «دفتری از آسمان» دیگر ساخته های سینمایی این کارگردان محسوب می‌شوند.