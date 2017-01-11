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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۱۱

مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت وام های پرداختی به مدیران بانک‌ها

مخالفت نمایندگان مجلس با شفافیت وام های پرداختی به مدیران بانک‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار جزئیات وام مدیران بانک‌ها در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی امشب (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند.

حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و موافقت غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رای دادند.

طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه، کارکنان ومدیران و اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل بانکها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.

پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود.

بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

کد مطلب 3874763

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    نظرات

    • فرهنگی IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
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      ازنمایندگان بیشتر از این نمی توان انتظار داشت
    • طاها IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
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      خدا وکیلی درستش هم همینه….فکرشو بکنید کارمند بانک که به طیف های مختلف مردم انواع تسهیلات رو میده خودش در به در لنگ ۵ تومن وام ودیعه یا کالا باشه واسه رهن خونه یا تهیه جهاز دخترش…خب طبیعیه که انگیزه و بهره وری سازمانی تو یه نهاد مالی و انتفاعی خیلی مهمه و اگه همچین چیزی تصویب می شد کارمند بی انگیزه بانک هم مجبور به دزدی و راههای دیگه ای می شد.
    • حاجی IR ۲۳:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
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      پس آن سوگندی که در برابر خدا و خلق خدا در آغاز نمایندگی در مجلس خورده اند چه شد یعنی چی نمیخواهند شفاف سازی شود ...در ضمن فرموده های حضرات آیات در مورد دیر کرد و جریمه های وام های معوق که حرام و رباء است چه شد از خدا بترسید که روز حساب نزدیک است.
    • مهدي IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
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      چرا؟مگرشفاف سازي بداست؟مگرنه اينست كه مردم محرم اندوبايدبدانند؟

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