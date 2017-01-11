به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی امشب (چهارشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه مخالفت کردند.

حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و موافقت غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رای دادند.

طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ این لایحه، کارکنان ومدیران و اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل بانکها ومؤسسات مالی واعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاههای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.

پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و رؤسای مناطق و مسؤولان اعتبارات و رؤسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع رسانی همان بانک منتشر شود.

بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.