«نفس» جشنواره «منار صوفیه بلغارستان» را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «نفس» شب گذشته ۲۳ دی ماه مهمان نهمین جشنواره فیلم خاورمیانه و شمال آفریقا «منار صوفیه بلغارستان» شد و در مراسم افتتاحیه این رویداد سینمایی نمایش داده شد.

نهمین جشنواره فیلم خاورمیانه و شمال آفریقا «منار صوفیه بلغارستان» شب گذشته ۲۳ دی ماه افتتاح شد و نمایش فیلم های حاضر در این رویداد سینمایی تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد.

پخش بین الملل فیلم سینمایی «نفس» که به کارگردانی نرگس آبیار ساخته شده به عهده محمد اطبایی است.

«نفس» در حال حاضر در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.