سی و سومین‌ حضور جهانی «نفس» در آمریکا

«نفس» به کارگردانی نرگس آبیار در مرکز فیلم کالیفرنیا که به نمایش فیلم های ارایه شده به بخش اسکار خارجی اختصاص دارد نمایش داده می شود.