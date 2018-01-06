سی و سومین‌ حضور جهانی «نفس» در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار کارگردان فیلم «نفس» سی و سومین حضور خارجی این فیلم را با برنامه نمایش فیلم «جهت ملاحظه شما» در مرکز فیلم رافایل میل ولی در کالیفرنیا آمریکا تجربه می کند.
این رویداد سینمایی گزیده ای از فیلم های ارایه شده به بخش اسکار خارجی را نمایش می دهد که فیلم سینمایی «نفس» نیز جزو فیلم هایی است که در این مرکز نمایش می دهند.
نمایش فیلم ها در این رویداد سینمایی از روز گذشته ۱۵ دی ماه آغاز شده و تا ۲۱ همین ماه نیز ادامه دارد.
محمد اطبایی عرضه و پخش جهانی فیلم «نفس» را به عهده دارد.
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