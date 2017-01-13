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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

«محله گل و بلبل ۲» گرفتار پیری زودرس شد

«محله گل و بلبل ۲» گرفتار پیری زودرس شد

مجموعه تلویزیونی «محله گل و بلبل۲» امروز جمعه ساعت ۱۹ با موضوع پیری زودرس روی آنتن شبکه دوم سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین قسمت از «محله گل و بلبل۲» آقای خوشحال (نادر سلیمانی) بدون تفکر و برنامه ریزی به پسرش قول داده بود تا در صورتی که در کلاس شاگرد ممتاز شود، برایش گوشی گران قیمت بخرد و ناگزیر از عملی کردن قولش شده و هدیه ای را که وعده داده، می خرد. این اقدام او هرچند پسرش را خوشحال می کند، اما منجر به زیاده خواهی های او می شود. آقای خوشحال هم برای تامین خواسته های او مدام کار می کند و در نهایت گرفتار پیری زودرس می شود تا اینکه...

«محله گل و بلبل۲» به تهیه‌کنندگی مسلم آقاجان‌زاده، کارگردانی احمد درویشعلی پور، بازی داریوش فرضیایی در نقش عمو پورنگ و نویسندگی محمد درویشعلی پور هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود. این برنامه جمعه ها هم در دو باکس ساعت ۱۰:۲۰ تکرار و ساعت ۱۹ پخش جدیدی دارد. سازندگان سریال همچنان در لوکیشن های این مجموعه که دکورهای متعددی هستند، کار تصویربرداری را ادامه می دهند.

این سریال بر خلاف سری‌های گذشته که به صورت استودیویی و صرفا با حضور کودکان و نوجوانان اجرا می‌شد، ‌ این بار ساختاری نمایشی هم دارد و ماجراهای آن در یک محله خیالی و با حضور شهروندانی بامزه و متفاوت پیگیری می‌شود. در این محله خیالی، داریوش فرضیایی، ‌ بهنوش بختیاری، ‌ نادر سلیمانی، سارا خوئینی ها، امیر نوری، ملیکا شریفی نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد متقیان، ‌ ابراهیم شفیعی، فرهاد بشارتی، ‌ امیر سهیلی، جواد انصافی، آرش میراحمدی، مجید صیادی و (بازیگران خردسال) عرفان برزین، صدرا محرمی، آرشیدا سادات سید پور، ارمیا خندان و... بازی دارند. عروسک گردانان این برنامه فروزان بهرامی، محمد اعلمی و عارفه عباسی هستند. همچنین شوکت حجت، سامان مظلومی و نازنین حقیری نیز به ترتیب صداپیشگی عروسک های یاور، داور و باور را به عهده دارند.

سری جدید «محله گل و بلبل ۲» به موضوعات اجتماعی مثل آداب و مراعات های اخلاقی، روحیه پهلوانی و کمک به هم نوع، فرهنگ شهرنشینی و مطالعه و کتابخوانی توجه دارد و می‌کوشد رفتارهای اجتماعی درست را به کودکان بیاموزد.

 عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: مسلم آقاجان‌زاده، کارگردان: احمد درویشعلی پور، نویسنده: محمد درویش علیپور، مجری طرح: محمدحسین خلیفه، مدیر تولید: علی رحیم زاده، مدیر تصویربرداری: محمود صالحی، صدابردار: بهروز عابدینی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: سحرگوران، طراح دکور: ارغوان شیبانی، اجرای دکور: رضا مفاخری، ساخت عروسک: محمد اعلمی، تدوین: امید شهلایی، آهنگساز: مهرداد نصرتی، طراح جلوه های ویژه: علی زارع، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مجید موثق، منشی صحنه: بهاره حسینی، دستیاران کارگردان: سجاد قراگزلو، مهدا رضایی، عکاس: لیلا خوش کنار، تصویربرداران: شهریار کاووسی، شهروز کاووسی، مدیر تدارکات: پویا نوذری، دستیاران تصویر: میلاد واعظی مجد، رضا حسنی، علی احمدی، معین سروندی، بهنام عطایی، دستیار صدا: محمد عیوضی، دستیاران صحنه: محمد اتود، علیرضا کریمی، خیاط: صبا پور محمد، دستیار لباس: تهمینه مقدم، مجریان گریم: محمد محسنی، نسترن ربیعی، سعید دهقان، مبینا موسوی، گروه تدارکات: سروش هاشمیون، حسین محمدی، علی وزیری و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.

کد مطلب 3875587

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    نظرات

    • غزل تقوی کیا IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      این برنامه بسیار جالب هست و من عاشق این برنامه ی زیبای شما شدم
    • محمدطاهاشاهسواری IR ۲۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • Rooholla rafii IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      به نظر من برنامه خوبی از کار در اومده. و برای. همه سنین آموزنده و شاد میباشد من به همراه 2فرزندم وخانم برنامه شما را دنبال میکنیم
    • رها امینی خواه IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
      1 0
      پاسخ
      عالیه بخصوص اضافه شدن بچه ها و عروسکها این قسمت گوشی دقیقا مشکلی بود که من هم داشتم پسرم بعد از دیدن این برنامه راضی شد فعلا نخریم و بعدا یه گوشی مناسب براش تهیه کنیم
    • آگرین IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوشگل شده این برنامه بسیا زیباست
    • حدیسه IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      عالی خیلی خیلی خوبه
    • سمیه IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من که خوبه
    • علی IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این برنامه خیلی خوبه
    • حسین IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      ازشما ممنونم که محله گل وبلبل روگذشتین
    • نرگس حسینی IR ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ازشما ممنونم که محله گل وبلبل رو گذاشتین
    • 💟 Fateme💟 IR ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      محله گل وبلبل1جذاب بود اما محله گل وبلبل2جذاب تره👌👌👌👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌
    • MONA TASA IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واقعاااااااااا برنامه شون عالیه
    • علی کاکویی IR ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      از شما ممنونم که محله گل بلبل راگذاشتین💙
    • مبینا نورا نی فرد IR ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ممنون ازبرنامتون واقا عالیه
    • F.Y IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به نظر من محله گل و بلبل یه برنامه جذاب و آموزنده است
    • نگار محمد خراسانی IR ۱۷:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بچه ی من وقتی محله گل و بلبل هست هی بالا پایین می پره فکر کنم عمو نوروز رو خیلی دوست داره . با تشکر از زحمات شما
    • محمدطاها شاخو IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      برنامه اتون عااالیه من که عاااشقشم
    • راضیه اقاجانی IR ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      واقعاممنونم این برنامه روپخش میکنید.امایه خواهش دارم بفرماییدچجوری میتونم دختروپسرم روبیارم ارزوی دیدن عموپورنگ رودارن..پسرم دوسالشه شب توخواب همش عموپورنگ صدامیکنه..
    • محمدرضاجعفری IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشید واقعابرنامه زیبایی دوتاپسرای من محمدحسین 9ساله وعلی رضادوساله عاشق برنامه گل وبلبل هستن تشکر
    • مهسافیاض IR ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مهسا خیلی شمارادوستداره ارزوی دیدن شماراداردعموپورنگ مهسا می‌ خواد بیاد برنامه اتون مهسا عاشق برنامه توپ
    • السا IR ۰۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
      0 1
      پاسخ
      ممنون بخاطر نمایش های خوبتون
    • مبینا حسین زاده IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      برنامتون عالیه
    • پریا نواداد IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بد

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