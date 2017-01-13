«محله گل و بلبل ۲» گرفتار پیری زودرس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پانزدهمین قسمت از «محله گل و بلبل۲» آقای خوشحال (نادر سلیمانی) بدون تفکر و برنامه ریزی به پسرش قول داده بود تا در صورتی که در کلاس شاگرد ممتاز شود، برایش گوشی گران قیمت بخرد و ناگزیر از عملی کردن قولش شده و هدیه ای را که وعده داده، می خرد. این اقدام او هرچند پسرش را خوشحال می کند، اما منجر به زیاده خواهی های او می شود. آقای خوشحال هم برای تامین خواسته های او مدام کار می کند و در نهایت گرفتار پیری زودرس می شود تا اینکه...

«محله گل و بلبل۲» به تهیه‌کنندگی مسلم آقاجان‌زاده، کارگردانی احمد درویشعلی پور، بازی داریوش فرضیایی در نقش عمو پورنگ و نویسندگی محمد درویشعلی پور هر روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه دو می رود. این برنامه جمعه ها هم در دو باکس ساعت ۱۰:۲۰ تکرار و ساعت ۱۹ پخش جدیدی دارد. سازندگان سریال همچنان در لوکیشن های این مجموعه که دکورهای متعددی هستند، کار تصویربرداری را ادامه می دهند.

این سریال بر خلاف سری‌های گذشته که به صورت استودیویی و صرفا با حضور کودکان و نوجوانان اجرا می‌شد، ‌ این بار ساختاری نمایشی هم دارد و ماجراهای آن در یک محله خیالی و با حضور شهروندانی بامزه و متفاوت پیگیری می‌شود. در این محله خیالی، داریوش فرضیایی، ‌ بهنوش بختیاری، ‌ نادر سلیمانی، سارا خوئینی ها، امیر نوری، ملیکا شریفی نیا، نعیمه نظام دوست، امیرمحمد متقیان، ‌ ابراهیم شفیعی، فرهاد بشارتی، ‌ امیر سهیلی، جواد انصافی، آرش میراحمدی، مجید صیادی و (بازیگران خردسال) عرفان برزین، صدرا محرمی، آرشیدا سادات سید پور، ارمیا خندان و... بازی دارند. عروسک گردانان این برنامه فروزان بهرامی، محمد اعلمی و عارفه عباسی هستند. همچنین شوکت حجت، سامان مظلومی و نازنین حقیری نیز به ترتیب صداپیشگی عروسک های یاور، داور و باور را به عهده دارند.

سری جدید «محله گل و بلبل ۲» به موضوعات اجتماعی مثل آداب و مراعات های اخلاقی، روحیه پهلوانی و کمک به هم نوع، فرهنگ شهرنشینی و مطالعه و کتابخوانی توجه دارد و می‌کوشد رفتارهای اجتماعی درست را به کودکان بیاموزد.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: مسلم آقاجان‌زاده، کارگردان: احمد درویشعلی پور، نویسنده: محمد درویش علیپور، مجری طرح: محمدحسین خلیفه، مدیر تولید: علی رحیم زاده، مدیر تصویربرداری: محمود صالحی، صدابردار: بهروز عابدینی، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: سحرگوران، طراح دکور: ارغوان شیبانی، اجرای دکور: رضا مفاخری، ساخت عروسک: محمد اعلمی، تدوین: امید شهلایی، آهنگساز: مهرداد نصرتی، طراح جلوه های ویژه: علی زارع، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مجید موثق، منشی صحنه: بهاره حسینی، دستیاران کارگردان: سجاد قراگزلو، مهدا رضایی، عکاس: لیلا خوش کنار، تصویربرداران: شهریار کاووسی، شهروز کاووسی، مدیر تدارکات: پویا نوذری، دستیاران تصویر: میلاد واعظی مجد، رضا حسنی، علی احمدی، معین سروندی، بهنام عطایی، دستیار صدا: محمد عیوضی، دستیاران صحنه: محمد اتود، علیرضا کریمی، خیاط: صبا پور محمد، دستیار لباس: تهمینه مقدم، مجریان گریم: محمد محسنی، نسترن ربیعی، سعید دهقان، مبینا موسوی، گروه تدارکات: سروش هاشمیون، حسین محمدی، علی وزیری و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.