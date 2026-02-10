حجت‌الاسلام محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: حضور پررنگ مردم در این راهپیمایی جلوه‌ای روشن از عزت، ایستادگی و پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های امام راحل(ره) و شهیدان است.

وی اضافه کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن هر ساله نماد وحدت کلمه و انسجام ملی ملت ایران در دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و حضور پرشور مردم در این حماسه ملی نشان می‌دهد که دشمنان نظام اسلامی هرگز به اهداف و توطئه‌های خود نخواهند رسید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با تأکید بر اینکه ملت ایران با بصیرت و آگاهی در صحنه حاضر هستند، افزود: دشمنان باید بدانند مردم ایران همچون صخره‌ای استوار در برابر فشارها و توطئه‌ها ایستاده‌اند و با ادامه این مسیر نورانی، تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری، آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را محقق خواهند کرد.

احمدی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن از منظر دینی و قرآنی نیز دارای پشتوانه‌های عمیق اعتقادی است، تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در این صحنه، مصداق عینی امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از ارزش‌های الهی و اسلامی است؛ همان‌گونه که قرآن کریم بر وحدت، همراهی با صادقان و پرهیز از تفرقه تأکید دارد.

وی ادامه داد: در روایات اسلامی نیز بر حضور در اجتماعات مؤمنان، بیان حق و پایداری در مسیر حق تأکید فراوان شده و حرکت‌های جمعی و مردمی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، تجلی همین آموزه‌ها در عرصه اجتماعی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به مفاهیم انقلابی-اسلامی این حماسه ملی گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در واقع تجدید بیعت مردم با ولایت، نمایش وحدت امت اسلامی و تجدید عهد با شهداست و این حضور، پیام روشنی از وفاداری ملت به نظام اسلامی و ارزش‌های انقلاب دارد.

وز تاکید کرد: قدرت یک کشور پیش از آنکه به تجهیزات نظامی همچون موشک و هواپیما وابسته باشد به اراده و ایستادگی ملت آن کشور متکی است و ملت ایران بارها این حقیقت را به دشمنان اثبات کرده‌اند.

حجت الاسلام احمدی گفت: ملت ایران بارها به بدخواهان از جمله ترامپ نشان داده‌اند که در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی می‌کنند و فردا نیز این پیام با حضور گسترده مردم بار دیگر به جهانیان مخابره خواهد شد.

وی تاکید کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجلی عملی مفاهیم قرآنی، روایی و انقلابی و مصداق بارز حفظ هویت اسلامی، استکبارستیزی و صیانت از عزت اسلامی است؛ حرکتی که در منظومه فکری انقلاب اسلامی، ذیل اصل مهم 《حفظ نظام از اوجب واجبات》 معنا پیدا می‌کند.