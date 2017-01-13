مخالفان سوری در نشست آستانه حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه اعلام کردند: معارضان سیاسی و نظامی توافق کرده اند که در نشستی که قرار است در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود، حضور یابند.

مهند جنید از مسئولان ارتش آزاد سوریه در این باره گفت: معارضان در این باره توافق کردند اما تاکنون هیئتی برای این منظور انتخاب نشده است.

وی افزود: طی ساعات آینده نشستی برگزار خواهد شد تا جمع بندی نهایی در این باره صورت گیرد.

گفتنی است مذاکرات دولت سوریه و مخالفان سوری، ۲۳ ژانویه زیر نظر روسیه، ترکیه و ایران و با حضور استفان دی میستورا در شهر آستانه برگزار خواهد شد.