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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

مخالفان سوری در نشست آستانه حضور می یابند

مخالفان سوری در نشست آستانه حضور می یابند

یک منبع وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه از مشارکت معارضان سیاسی و نظامی در نشستی که قرار است در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع وابسته به گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه اعلام کردند: معارضان سیاسی و نظامی توافق کرده اند که در نشستی که قرار است در شهر آستانه قزاقستان برگزار شود، حضور یابند.

مهند جنید از مسئولان ارتش آزاد سوریه در این باره گفت: معارضان در این باره توافق کردند اما تاکنون هیئتی برای این منظور انتخاب نشده است.

وی افزود: طی ساعات آینده نشستی برگزار خواهد شد تا جمع بندی نهایی در این باره صورت گیرد.

گفتنی است مذاکرات دولت سوریه و مخالفان سوری، ۲۳ ژانویه زیر نظر روسیه، ترکیه و ایران و با حضور استفان دی میستورا در شهر آستانه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3875638

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