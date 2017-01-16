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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

رایزنی وزرای خارجه روسیه و قزاقستان درباره مذاکرات «آستانه»

رایزنی وزرای خارجه روسیه و قزاقستان درباره مذاکرات «آستانه»

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از رایزنی وزرای خارجه این کشور و قزاقستان درباره مذاکرات «آستانه» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز پیرامون آمادگی های لازم برای مذاکرات آستانه با همتای قزاقستانی خود رایزنی کرد.

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز با «غیرت عبدرحمانوف» (Kairat Abdrakhmanov) درباره هماهنگی های لازم در عرصه بین المللی برای مذاکرات حل و فصل بحران سوریه در «آستانه» پایتخت قزاقستان به رایزنی پرداختند.

لازم به ذکر است، مذاکرات «آستانه» قرار است در ۲۳ ژانویه سال جاری میلادی (دوشنبه هفته آینده) در این شهر برگزار شود.

کد مطلب 3878809

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