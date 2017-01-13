مالیات بر دخانیات باید سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسجدی با اشاره به این مطلب که بر اساس ماده هشتم قانون جامع کنترل دخانیات مصوب ١٣٨٥ مجلس شورای اسلامی هر سال مالیات دخانیات باید ١٠ درصد افزایش یابد، اظهارداشت: متاسفانه این افزایش تا کنون محقق نشده و امید است که در برنامه ششم طوری برنامه ریزی شود که این افزایش بطور سالانه اتفاق بیافتد.

وی افزود: همچنین جهت حمایت از تولید داخلی افزایش مالیات بر دخانیات سالانه برای تولید مشترک باید ٢٥ درصد و برای واردات نیز ٤٠ درصد قیمت خرده فروشی تعیین شود.

مسجدی با اشاره به این مطلب که سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی می‌کند در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ میلیون نفر به علت بیماری‌های ناشی از دخانیات فوت کنند که اغلب آنها از کشورهای در حال توسعه هستند، تصریح کرد: ۸۴ درصد افراد سیگاری در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند. در این جوامع مصرف دخانیات در خانواده‌های فقیرتر بیشتر است که نشاندهنده سوءمصرف هزینه خانوار به جای سلامت برای بیماری است.

وی در رابطه با وضع مالیات در کشور، گفت: به رغم تلاش‌های مجلس هنوز میزان مالیات سیگار در مقایسه با کشورهای دنیا و منطقه کمترین و حدود ۲۰ درصد قیمت خرده فروشی است که بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت باید بین ۷۰ تا ۸۰ درصد باید باشد، لذا شایسته است دولت و مجلس محترم در زمان تصویب نهایی لایحه برنامه ششم توسعه به ویژه کمیسیون تلفیق، توجه جدی به این موضوع مبذول دارند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران افزود: به طور مثال کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی و اعمال محدودیت هایی برای ارائه تسهیلات به اتباع خارجی، مالیات ۲۰۰ درصدی بر مصرف دخانیات وضع کردند تا از حجم یارانه های پرداختی از سوی این دولت ها کاسته شود.

وی گفت: اگرچه همیشه بهانه در برابر افزایش مالیات، بحث افزایش قاچاق است، اما مستندات علمی و کارشناسی فنی در کشورهای مختلف جهان این موضوع را به شدت رد می‌کند و باید قویترین اشخاص را مامور این کار کرد و دولت با تقویت دستگاه‌های ذی ربط با قدرت با قاچاق سازمان یافته مقابله و برخورد کند.