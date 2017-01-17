به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آثار ۲۰ نفر از مربیان کانون به بخش ملی و بین‌الملل این جشنواره راه یافته در حالی که قرار است در بخش بین‌الملل داستانی از گردآفرید هم نقل شود.

مهندس‌سامانی که این داستان را برای گروه سنی «د» (دوره اول متوسطه) نقل می‌کند از سال گذشته تمرین‌های خود بر روی این اثر را آغاز کرده است: «من چندین سال است که روی داستان‌هایی با موضوع شاهنامه کار می‌کنم اما از سال قبل تمرکز بر روی زنان شاهنامه را آغاز کردم و نخستین بازنویسی داستان گردآفرید در اردیبهشت سال ۹۴ صورت گرفت؛ با این حال احساس کردم در نقل داستان موفق نیستم بنابراین در کلاس‌های فن بیان و هنرهای نمایشی شرکت کردم و بار دیگر به نقل داستان پرداختم.»

این مربی کانون که در زمینه‌ نقل شاهنامه فعال است و مخاطبان کودک و نوجوان او نیز نقالی را آغاز کرده‌اند از تاثیرات بازگویی این داستان‌های اسطوره‌ای می‌گوید: «به دلیل حس اقتدار و روحیه‌ی حماسی این داستان‌ها استقبال کودکان و نوجوانان از آن‌ها زیاد است. پیش‌تر پسرها استقبال بیشتری از این داستان‌ها داشتند اما این روزها دخترها نیز شنونده‌ پروپاقرص این آثارند.»

این قصه‌گو معتقد است آَشنایی مخاطبان با این آثار سبب تغییر در لحن بیان آن‌ها شده و آن‌ها را به چالش وا می‌دارد: «این‌که مخاطب بعد از شنیدن این اثر به گفت‌وگو با هم سن و سال خود می‌پردازد تا به جواب سوال‌هایش برسد تاثیر آموزشی و تربیتی این داستان‌ها را بازگو می‌کند.»

مهندس‌سامانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره، بیش از آن‌که به جنبه‌ رقابتی آن اشاره داشته باشد از فرصت تبادل تجربیات احساس رضایت می‌کند: «فرصت در میان گذاشتن اطلاعات و تجربیات همیشه میسر نیست. شرکت در این جشنواره سبب می‌شود تا به افزایش دانش و آگاهی از تلاش دیگر همکاران خود بپردازیم و بنابر این فرصت مغتنمی است.»

این قصه‌گو قرار است از ۲۷ بهمن تا ۱ اسفند به رقابت با دیگر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره‌ی بین‌المللی قصه‌گویی بپردازد.

علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه‌ی زمانی به تماشای این رقابت‌ها در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون تهران بپردازند.