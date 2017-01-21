روند پیشرفت در فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی شتاب گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، حمید رضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از روند فعالیت متخصصان و کارکنان پالایشگاه‌های چهارم، پنجم و فازهای ۲۰ و ۲۱ بازدید کرد.

عراقی با حضور در جمع کارکنان پرتلاش فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی گفت: خوشبختانه متخصصان مجتمع گاز پارس جنوبی توانسته‌اند با ایجاد همکاری بسیار خوب و اثربخش با پیمانکاران واحدهای مختلف این پالایشگاه مهم پارس جنوبی، گام‌های بسیار موثری در جهت روند پیشرفت فازهای ۲۰ و ۲۱ بردارند.

وی گفت: امیدواریم این روند پیشرفت در فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی با فعالیت بخش‌های مختلف با شتاب بیشتر ادامه پیدا کند و شاهد شکوفایی بیشتر در اقتصاد کشورمان باشیم.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه سفر یک روزه به پایتخت گازی کشور، در پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی نیز حضور یافت و از نزدیک شاهد فعالیت و فراورش تولید پایدار گاز در این پالایشگاه گازی کشور بود.

بهزاد سالاری سرپرست مدیریت پالایشگاه چهارم در ادامه این نشست توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت عملیات بررسی امکان دریافت، تفکیک و شیرین‌سازی برش هیدروکربوری پالایشگاه ایلام در پالایشگاه چهارم ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر نفت در ادامه بازدید از طرح‌های اجرایی مجتمع عظیم گازی پارس جنوبی، در پالایشگاه پنجم حضور یافت و از نزدیک اجرای طرح صنعتی تصفیه کاستیک دور ریز در این پالایشگاه را مشاهده کرد.