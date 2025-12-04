به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی ضمن بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی، با کارکنان صنعت گاز گفت‌وگو کرد.

معاون اول قوه قضائیه در این بازدید با اشاره به جایگاه مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: تلاشگران صنعت گاز در پارس جنوبی، با تلاش بی‌وقفه برای تأمین گاز کشور تلاش می‌کنند که قابل تقدیر است.

وی افزود: مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از رکورد جدیدی در تولید گاز در این مجتمع خبر داد که باعث مسرت است.

معاون اول قوه قضائیه ابراز کرد: انتظار می‌رود مدیران و کارکنان پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای تأمین گاز مناطق مختلف کشور در فصل زمستان، همانند سال گذشته اهتمام ورزند.

در این بازدید غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گزارشی از تعمیرات اساسی انجام شده در پالایشگاه‌ها و آمادگی کامل برای تولید گاز و تأمین انرژی ارائه کرد.

در این بازدید، استاندار بوشهر، معاون اجتماعی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس جنوبی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر و فرماندار عسلویه حضور داشتند.