به گزارش خبرنگار مهر، کتاب آموزشی «از نگاه داستان‌نویس» به کوشش محمد حنیف داستان‌نویس و پژوهشگر و طاهره رضایی استادیار گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تالیف و از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد.

محمد حنیف در گفتگو با مهر درباره این کتاب عنوان کرد: «از نگاه داستان نویس» به دنبال دست یافتن به سوالهایی از چگونگی و چرایی خلق داستان است. شاکله اصلی این کتاب چند و چونی پیرامون خلق پنج اثر توسط پنج نویسنده و شیوه‌ها و ظرافتهای کار ایشان است که این نویسندگان به ترتیب الفبا عبارتند از: رضا امیرخانی با رمان بیوتن؛ محمدرضا بایرامی با رمان پل معلق؛ احمد دهقان با رمان سفر به گرای ۲۷۰ درجه؛ مجید قیصری با مجموعه داستان گوساله سرگردان و عبدالمجید نجفی با رمان با جام‌های شوکران

وی ادامه داد: این نویسندگان برای اولین بار رازهایشان را از چگونگی پیدایش شخصیتهای داستانها و حوادث آثار مورد نظرشان بیان می‌کنند، به گونه‌ای که خواننده در نهایت با منشأ واقعیت و یا خیال در خلق ابعاد این آثار و چرایی این انتخابها آشنا می‌شود. علاوه بر آن مباحثی نیز پیرامون عادت نوشتن این نویسندگان نیز در این کتاب طرح می‌شود.

حنیف افزود: پرداختن به عناصر داستانی در این اثر به گونه‌ای انجام گرفته است تا خواننده ضمن وقوف عمیق بر ابعاد مختلف پیرامون ابعاد مختلف کتابهای مورد نظر، با کاربرد این عناصر و اندکی نیز با مصداقهای آن در آثار غیرایرانی نیز آشنا شود. مخاطب این اثر با امیرخانی به آمریکا سفر خواهد کرد، همراه بایرامی لباس سربازی خواهد پوشید و به منطقه راه‌آهن تله زنگ خواهد رفت، با دهقان و بسیجیان ساده او سری به رملهای جنوب زده و با قیصری و نجفی از دنیای پر رمز و راز آسیب‌دیدگان جنگ و جانبازان و اسرای جنگی یاد خواهد کرد.

از محمد حنیف به تازگی رمان «این مرد از همان اول بوی مرگ می‌داد» نیز توسط نشر اسم منتشر شده است.

انتشارات سوره مهر این کتاب را در ۲۳۱ صفحه با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.