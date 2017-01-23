انجمن ادبی ایران و بلغارستان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست دیدار و گفتگو درباره «پل ادبی ایران و بلغارستان» با حضور دکتر ایووپانف رئیس اتحادیه‌ مترجمان بلغارستان و رئیس بخش ایران‌شناسی دانشگاه صوفیه، علیرضا پورمحمد، استادیار دانشگاه صوفیه و مدیر مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی با علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب، دیروز یکشنبه ۳ بهمن برگزار شد.

در این دیدار که نعمت‌الله ایرانزاده، معاون پژوهشی دانشکده‌ ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم حضور داشت، درباره‌ همکاری‌های فرهنگی و ادبی مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهر کتاب با دانشگاه‌ها و مراکز ادبی بلغارستان بحث و گفت‌وگو شد.

محمدخانی درباره‌ فعالیت‌های شهر کتاب در عرصه‌ بین‌الملل و معرفی تحولات ادبی معاصر فارسی توضیحاتی ارائه داد و گفت: متاسفانه آن‌طور که بایسته است ادبیات دو کشور به خوبی برای مخاطبان معرفی نشده است و لزوم تلاش‌های بیشتر و برگزاری سمینارها و نشست‌های مشترک احساس می‌شود.

وی گفت: با این‌که روابط فرهنگی رسمی بین ایران و بلغارستان در ۵۰ سال اخیر برقرار بوده است و نزدیک به ۵۰۰ واژه‌ فارسی در زبان بلغاری وجود دارد، آثار ادبی ترجمه شده‌ دو کشور به زبان‌های فارسی و بلغاری چندان قابل توجه نیست و امیدواریم در ۵ سال آینده باترجمه‌ آثار معاصر شناخت بیشتری حاصل شود.

ایووپانف گفت: نزدیک به ۳۴۰ مترجم عضو اتحادیه‌ مترجمان بلغارستان هستند که از زبان‌های دیگر به بلغاری و از بلغاری به زبان‌های دیگر ترجمه می‌کنند. ما مترجمان همه‌ حوزه‌ها، از علمی، ادبی، فنی، حقوقی و رسمی را تحت پوشش قرار داده‌ایم. در بلغارستان سالانه نزدیک به هزار عنوان کتاب از زبان‌های دیگر ترجمه و منتشر می‌شود.

رئیس اتحادیه‌ مترجمان بلغارستان در ادامه گفت: ما چندی پیش با چند کشور دیگر توافق‌نامه‌ای امضا کردیم که به موجب آن قرار است به ترتیب یکی از شماره‌های مجله‌ی اتحادیه‌ ما به معرفی ادبیات آن کشورها اختصاص پیدا کند. در کنار این مجله، کتابی را هم با موضوع ادبیات معاصر آن کشورها منتشر خواهیم کرد. درباره‌ ایران هم می‌توانیم چنین کاری انجام دهیم. از این لحاظ هیچ مشکلی نیست و امکانات لازم را در اختیار داریم.

وی افزود: کتاب ادبیات تطبیقی، نوشته‌ دکتر پورمحمد به زبان بلغاری ترجمه شده که این کتاب به بررسی تطبیقی مفهوم دوستی در متون تئوریک و کلاسیک یونان و روم و فارسی می‌پردازد.

در ادامه توافق شد ظرف یک سال آینده دو طرف حدود ۴۰ صفحه از نمونه‌های آثار ادبی معاصر دو کشور را انتخاب و برای ترجمه و چاپ به صورت ویژه‌نامه، در اختیار طرف دیگر قرار دهند.

محمدخانی گفت: باید دنبال ساختارهای باشیم و فعالیت‌مان متکی به افراد نباشد؛ زیرا افراد می‌آیند و می‌روند و ساختارها هستند که باقی‌اند. باید بدانیم که کدام نویسندگان بلغار به اندیشه‌های شرقی نزدیک اند و آثار کدام نویسندگان ایرانی برای کتابخوان‌های بلغارستان قابل درک است.

پورمحمد گفت: سال‌ها پیش ترجمه‌ یکی از نویسندگان معروف بلغارستان، به نام ایوان وازُف در ایران منتشر شده است. این کتاب را محمد قاضی ترجمه کرده و نامش «زیر یوغ» است. «کبوتر سفید» هم مجموعه‌ داستانی است از آثار نویسندگان بلغار که هادی آزادی آن را مستقیم از بلغاری به فارسی برگردانده بود. البته در بلغارستان آثار بسیار اندکی از فارسی ترجمه شده است. همچنین ما ترجمه‌ «تاریخ اسلاوِ بلغارها» را به پایان رسانده‌ایم که به زودی پژوهشگاه میراث آن را منتشر خواهد کرد.

در پایان نشست‌، توافق شد علاوه بر تشکیل انجمن ادبی مشترک، دو طرف، برگزاری همایش ادبیات داستانی برای معرفی ادبیات هر دو کشور را در اولویت کاری خود قرار دهند و همچنین به تدوین دو برنامه‌ی همکاری یکی به صورت کوتاه‌مدت و دیگری به صورت بلندمدت اقدام کنند.