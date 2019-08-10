به گزارش خبرنگار مهر، سایت خانه ادبیات صوفیه نوشت؛ فرید قدمی که نویسنده مهمان بلغارستان در ماه اوت (مرداد) امسال است، به دعوت موسسه بین المللی الیاس کانتی در شهر روسه، در همسایگی بخارست، در چهاردهم ماه اوت در این مرکز سخنرانی خواهد داشت.
فرید قدمی به مهر درباره موضوع این سخنرانی گفت: هنوز متن صحبتهایم را آماده نکردهام، اما دوست دارم درباره امکانهای ادبیات برای تغییر نظم کنونی جهان حرف بزنم، با توجه به روایت رمان مشهور کانتی که در ایران با نام «کیفر آتش» با ترجمه سروش حبیبی ترجمه و منتشر شده است. در رمان کانتی، مسأله اصلی تفاوت بنیادین میان جهان کتابها و جهان بیرون از متن است.
وی افزود: شخصیت اصلی داستان وقتی از جهان کتابها بیرون میآید و به جهان بیرون متن میرود در عمل زندگیاش را نابود میکند. ادبیات تنها امکان موجود ما برای تغییر وضعیت فعلی جهان است، چراکه تنها ادبیات است که میتواند فرمهای زندگی ما را که در نهایت نظم جهانی را میسازند دگرگون کند.
همچنین این نویسنده و مترجم ایرانی در رویدادی دیگر به دعوت شهرداری بورگاس به نمایشگاه کتاب سالانه بلغارستان در بورگاس دعوت شده است که به نقل از سایت خانه ادبیات صوفیه موضوع سخنرانی او در این رویداد «مواجههای با ادبیات بلغارستان، نوشتن در مقام ترجمه: سیاست ادبیات» خواهد بود.
نمایشگاه کتاب بورگاس مهمترین رویداد فرهنگی بلغارستان است که تمام نویسندگان و ناشران برجسته بلغار را سالانه در ساحل دریای سیاه گرد هم میآورد. در رویدادی دیگر، فرید قدمی در خانه ادبیات صوفیه دیداری با نویسندگان، مترجمان و علاقهمندان ادبیات در پایتخت بلغارستان خواهد داشت و علاوه بر صحبتهایی پیرامون آثارش و ادبیات ایران به بسط و توضیح تئوریهایی در باب ادبیات نیز خواهد پرداخت. اجرای این جلسه را تودور تودوروف نویسنده مشهور بلغار و استاد فلسفه در دانشگاه صوفیه بر عهده خواهد داشت.
قدمی درباره این سخنرانی خود نیز اشاره کرد که در این جلسه به بسط ایده «نوشتن در مقام ترجمه» خواهد پرداخت که در کتاب «سیاست ادبیات» به آن پرداخته است و همچنین از این مسیر به مفهوم «کمونیسم ادبی» که نام کتاب بعدی او در زمینه نقد ادبی خواهد بود خواهد رسید. اصطلاح «کمونیسم ادبی»، به گفته قدمی، اصطلاحی است که او از موریس بلانشو وام گرفته است، اصطلاحی که خود بلانشو آن را چندان تبیین نکرده است.
فرید قدمی، نویسنده و مترجم ایرانی، با انتشار چهار رمان که تازهترین آن «پارههای پاریسی یا پورهی پنیر و پروست» (نشر روزنه، ۱۳۹۷) است و بیش از سی عنوان ترجمه از جمله ترجمه رمانهای «اولیس» از جیمز جویس، «ولگردهای دارما» از جک کروآک و «بارش کلاهمکزیکی» از ریچارد براتیگان نامی آشنا برای مخاطبان فارسی ادبیات است. در ایران همچنین بسیاری از مخاطبان او را به خاطر ترجمههایش از ادبیات مقاومت فلسطین میشناسند. در سال ۲۰۱۹ به همراه نویسندگانی از روسیه، امریکا، آلمان و دیگر کشورها او نیز یکی از نویسندگان مهمان کشور بلغارستان است.
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