به گزارش خبرنگار مهر، سایت خانه ادبیات صوفیه نوشت؛ فرید قدمی که نویسنده مهمان بلغارستان در ماه اوت (مرداد) امسال است، به دعوت موسسه بین المللی الیاس کانتی در شهر روسه، در همسایگی بخارست، در چهاردهم ماه اوت در این مرکز سخنرانی خواهد داشت.

فرید قدمی به مهر درباره موضوع این سخنرانی گفت: هنوز متن صحبت‌­هایم را آماده نکرده‌­ام، اما دوست دارم درباره امکان­‌های ادبیات برای تغییر نظم کنونی جهان حرف بزنم، با توجه به روایت رمان مشهور کانتی که در ایران با نام «کیفر آتش» با ترجمه سروش حبیبی ترجمه و منتشر شده است. در رمان کانتی، مسأله اصلی تفاوت بنیادین میان جهان کتاب­‌ها و جهان بیرون از متن است.

وی افزود: شخصیت اصلی داستان وقتی از جهان کتاب­‌ها بیرون می‌­آید و به جهان بیرون متن می‌­رود در عمل زندگی­‌اش را نابود می­‌کند. ادبیات تنها امکان موجود ما برای تغییر وضعیت فعلی جهان است، چراکه تنها ادبیات است که می‌­تواند فرم­های زندگی ما را که در نهایت نظم جهانی را می­‌سازند دگرگون کند.

همچنین این نویسنده و مترجم ایرانی در رویدادی دیگر به ­دعوت شهرداری بورگاس به نمایشگاه کتاب سالانه بلغارستان در بورگاس دعوت شده است که به نقل از سایت خانه ادبیات صوفیه موضوع سخنرانی او در این رویداد «مواجهه‌­ای با ادبیات بلغارستان، نوشتن در مقام ترجمه: سیاست ادبیات» خواهد بود.

نمایشگاه کتاب بورگاس مهم­ترین رویداد فرهنگی بلغارستان است که تمام نویسندگان و ناشران برجسته بلغار را سالانه در ساحل دریای سیاه گرد هم می‌آورد. در رویدادی دیگر، فرید قدمی در خانه ادبیات صوفیه دیداری با نویسندگان، مترجمان و علاقه­‌مندان ادبیات در پایتخت بلغارستان خواهد داشت و علاوه بر صحبت­‌هایی پیرامون آثارش و ادبیات ایران به بسط و توضیح تئوری­‌هایی در باب ادبیات نیز خواهد پرداخت. اجرای این جلسه را تودور تودوروف نویسنده مشهور بلغار و استاد فلسفه در دانشگاه صوفیه بر عهده خواهد داشت.

قدمی درباره این سخنرانی خود نیز اشاره کرد که در این جلسه به بسط ایده «نوشتن در مقام ترجمه» خواهد پرداخت که در کتاب «سیاست ادبیات» به آن پرداخته است و همچنین از این مسیر به مفهوم «کمونیسم ادبی» که نام کتاب بعدی او در زمینه نقد ادبی خواهد بود خواهد رسید. اصطلاح «کمونیسم ادبی»، به گفته قدمی، اصطلاحی است که او از موریس بلانشو وام گرفته است، اصطلاحی که خود بلانشو آن را چندان تبیین نکرده است.

فرید قدمی، نویسنده و مترجم ایرانی، با انتشار چهار رمان که تازه‌­ترین آن «پاره‌های پاریسی یا پوره­ی پنیر و پروست» (نشر روزنه، ۱۳۹۷) است و بیش از سی عنوان ترجمه از جمله ترجمه رمان­های «اولیس» از جیمز جویس، «ولگردهای دارما» از جک کروآک و «بارش کلاه­مکزیکی» از ریچارد براتیگان نامی آشنا برای مخاطبان فارسی ادبیات است. در ایران همچنین بسیاری از مخاطبان او را به ­خاطر ترجمه‌هایش از ادبیات مقاومت فلسطین می‌­شناسند. در سال ۲۰۱۹ به ­همراه نویسندگانی از روسیه، امریکا، آلمان و دیگر کشورها او نیز یکی از نویسندگان مهمان کشور بلغارستان است.