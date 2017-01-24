۲۴۵ هکتاروسعت فضای سبز شهری سنندج/ایجاد ۳۱ هزارمترمربع فضای سبز

به گزارش خبرنگارمهر، آرش رخزادی صبح امروز در جمع تعدادی از خبرنگاران استان در سنندج به ارائه گزارشی از عمکلردمعاونت خدمات شهری شهرداری سنندج پرداخت و گفت: امسال این سازمان در کنار اکثر پروژ ه های عمرانی و در راستای توسعه و افزایش سرانه فضای سبز که نقش بسزایی در خلق زیبایی ما و منظر شهری دارد اقدامات گسترده ای را انجام داده است.

وی از احداث ۳۱ هزار متر مربع فضای سبز در ۹ ماهه امسال در سطح شهر خبر داد وعنوان کرد : ۲۵ هزار متر مربع از فضاهای احداث شده توسط این سازمان و ۶ هزار متر مربع هم توسط شهرداری مناطق سه گانه در سطح شهر احداث شد.

وی بیان کرد: از جمله این فضاهای سبز احداث شده در سال جاری شامل احداث فضای سبز در مسیر ورودی سنندج به کرمانشاه به متراژ ۶ هزار متر مربع و ۸ هزار متر مربع در تقاطع کوسه هجیج است.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج از دیگر فضاهای ایجاد شده را شامل احداث فضای سبز ورودی شهرک پیام به متراژ ۴۵۰۰ متر مربع و احداث بلوار ۱۲ فروردین بهاران به متراژ ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع و همچنین احداث پارک درون محلی محله غفور به مساحت ۲ هزار متر مربع ذکر کرد.

رخزادی به ۶ هزار متر مربع فضای سبز احداث شده توسط شهرداری مناطق سه گانه اشاره کرد واظهراداشت : احداث پارک درون محلی شهرک علوم پزشکی به متراژ ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع، احداث فضای سبز به متراژ دو هزار متر مربع در محله فرجه و همچین احداث پارک در تقاطع حاجی آباد به متراژ یک هزار و ۵۰۰ متر مربع از جمله پارک های احداث شده در سالجاری است.

وی بیان کرد: نگهداری از ۲۴۵ هکتار فضای سبز شهری و نظارت بر نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه، نگهداری ۳ هزار هکتار از پارک های جنگلی حریم و داخل شهر شامل آبیدر، نیشتمان، توس نوذر، سرینجیانه، نظارت بر انجام عملیات هرس، انجام سمپاشی زمستانه و بهاره درختان، انجام عملیات گلکاری بهاره، تابستانه و پاییزه از مهم ترین اقدامات سازمان پارک ها است.

وی افزود : در حوزه نصب روشنایی و بهسازی سیستم روشنایی امسال عملیات نصب سیستم روشنایی پارک جنگلی تپه الله اکبر، سیستم روشنایی پارک شانو، پارک کودک، بهسازی ورودی ها و پارک جنگلی آبیدر شامل مسیر کالسکه رو، میدان نی زن و بان شلانه، باغ شهدای ۲۸ دی و بهسازی سیستم و نصب روشنایی در تپه پیر غریب هم اجرا شد.

رخزادی عنوان کرد: بازسازی کف فرش سایت ورزش صبحگاهی در پارک کودک، رنگ آمیزی گلفیوژهای میدان گاز، لکه گیری و آسفالت مسیر بان شلانه در آبیدر، بازسازی مسجد نور و نصب مبلمان پارکی در تپه پیرغریب از دیگر فعالیت های عمرانی سازمان پارک ها بوده است.