توسعه ۷.۳ درصدی فضای سبز درون شهری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در سیصد و پنجاه و سومین جلسه صحن شورا با اشاره به وضعیت فضای سبز تهران اظهار کرد: به‌دنبال اهمال پیمانکار یا به هر حال اتفاقاتی که در حوزه جابه‌جایی صورت گرفته، تعدادی از درختان خشک شده و پیمانکار موظف به وارکاری شده؛ البته پیش از این قسمتی از درختان هم واکاوی شده است.

عضو شورای شهر با بیان این‌که شهرداری توسعه فضای سبز را در همین دوره انجام داده است، گفت: سرانه فضای سبز درون‌شهری تهران از ۱۵.۹۳ متر مربع به ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است؛ یعنی در دوره ششم مدیریت شهری، ۷.۳ درصد توسعه فضای سبز درون‌شهری داشتیم. همچنین از ۱۴ هزار هکتار فضای سبز درون‌شهری به ۱۵ هزار هکتار رسیدیم.

وی ادامه داد: در این دوره توسعه بیش از ۱۰ هزار هکتار در فضای سبز درون‌شهری بوده است. ۲۹ زمین نیز خریداری شده و تبدیل به پارک شده و ۸۷ هزار متر مربع ملک خریداری و به فضای سبز اضافه شده است.