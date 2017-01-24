«رادیو نما» در آبادان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان دوشنبه شب در این آئین گفت: با آغاز به کار رادیو نمای آبادان، همزمان با پخش برنامه های مختلف، تصاویر مرتبط با هر برنامه تهیه و از شبکه تصویری رادیو آبادان پخش می شود.

داریوش دبیقی افزود: تصویری شدن رادیو سبب می شود تا مخاطبان در کنار شبکه های تلویزیونیاز شبکه های رادیویی نیز بهره ببرند و ارتباط بیشتری با برنامه ها، مجریان و گویندگان رادیویی برقرار کنند.

وی از رادیو به عنوان رسانه زندگی نام برد و اظهار کرد: با راه اندازی رادیو نمای آبادان، افرادی که به هر دلیلی قادر به استفاده از رادیو نبودند، می توانند رادیو آبادان را بر روی یکی از کانالهای تلویزیونی هم بینند و هم بشنوند.

وی تصریح کرد: علاقمندان می توانند رادیو نمای آبادان را بر روی کانال ۲۸ گیرنده های دیجیتال، کانال یابی کنند.