مهرداد تقی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: همواره بین حمل و نقل درون شهری و برون شهری گسستگی وجود داشت و متولی مشخصی برای هماهنگی بین این دو بخش تعیین نشده بود.

وی ادامه داد: از دو ماه گذشته تاکنون جلساتی را به صورت ماهانه و با حضور معاون حمل و نقل ترافیک و معاون شهرسازی شهردار ۹ کلانشهر و همچنین مدیران مربوطه حمل و نقل برون شهری و معاونان استاندار در این استانها برگزار کردیم.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: دراین مدت، استقبال خوبی برای برگزاری این جلسات از سوی مسئولان مدیریت شهری و برون شهری انجام شده است.

به گفته تقی زاده باتوجه به اینکه مسئولیت حمل و نقل درون شهری به عهده شهرداری ها و مدیریت حمل و نقل برون شهری را وزارت راه و شهرسازی به عهده دارد تاکنون هماهنگی لازم بین این دو بخش وجود نداشته است که با برگزاری جلسات مشترک شاهد افزایش همکاری و هماهنگی ها خواهیم بود.

وی درباره ضمانت اجرایی نتایج جلسات بیان کرد: حدود ۱۰ کمیته در این جلسات فعال هستند و باتوجه به اینکه افراد حاضر در این جلسات از مدیران رده بالای مدیریت شهری هستند، نتیجه این همفکری ها را اجرایی می کنند ضمن اینکه می توان اثرات این جلسات را در شورای عالی استان ها، شورای عالی ترابری و ...مطرح و تصویب کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: به عنوان نمونه آلودگی هوای شهر تهران در کارگروه حمل و نقل درون شهری و برون شهری مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام همفکری، افزایش اهمیت به حمل و نقل عمومی و کاهش جذابیت استفاده از خودروی شخصی به عنوان راهکار مطرح شد.

تقی زاده تصریح کرد: متاسفانه در ایران به صورت همزمان هم به حمل و نقل عمومی و هم حمل و نقل شخصی توجه شده است، به عبارت دیگر ازیک سو مترو، بی آرتی و بزرگراه ها گسترش یافتند و یارانه ای به بلیت خودرو و مترو اختصاص یافت و هم از سوی دیگر به سوخت خودرو یارانه تعلق گرفت که یارانه سوخت خودروی شخصی بیش از یارانه مربوط به حمل و نقل عمومی است و با این روش مردم برای استفاده از خودروی شخصی ترغیب شدند.

وی اظهار داشت: اهمیت دادن به حمل و نقل عمومی، توسعه جهشی حمل و نقل عمومی و توقف توسعه معابر برای خودروهای شخصی باید به همراه یکدیگر اجرایی شوند.