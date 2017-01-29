بسته های تشویقی برای شبکه های اجتماعی بومی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم رونمایی از دو پروژه ارتباطی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه بندهای از آئین نامه ساماندهی شبکه های اجتماعی و حمایت از شبکه های اجتماعی بومی و پیام رسان ها به تصویب اعضا رسید اما این آئین نامه هنوز کامل نشده است و ادامه آن به جلسه آینده موکول شد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی مورد موافقت تمامی اعضای شورای عالی فضای مجازی است، افزود: در این آئین نامه که شب گذشته بخش هایی از آن به تصویب رسید مقرر شد برای شبکه هایی با بیش از یک میلیون کاربر، تسهیلات در نظر گرفته شود به این معنی که شبکه های اجتماعی امکان تبلیغات، ارائه خدمات ارزش افزوده و خدمات پرداخت موبایلی را ندارند اما چنانچه این شبکه ها بیش از یک میلیون کاربر داشته باشند مجوز ارائه این خدمات به آنها داده می شود.

واعظی با تاکید بر اینکه موضوع تولید محتوا از جمله الزاماتی است که برای حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: برای آن دسته از شبکه های اجتماعی داخلی که به صورت صد درصد بومی در کشور فعالیت می کنند مشوق هایی در نظر گرفته ایم. همچنین برای شبکه های خارجی که سرور خود را به داخل ایران انتقال دهند نیز مشوق های حمایتی در نظر می گیریم اما شبکه های خارجی که کاملا خارج از ایران هستند مورد حمایت ما قرار نخواهند گرفت.

وی افزود: کاربران باید بدانند که در استفاده از شبکه های داخلی با سرعت و کیفیت بالاتر قیمت کمتری پرداخت می کنند و این موضوع سبب می شود که این کاربران به سمت شبکه های داخلی سوق پیدا کنند.

فازم دوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی می شود

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به زودی و در دهه فجر فاز دوم شبکه ملی اطلاعات رونمایی خواهد شد، گفت: برنامه ریزی های مختلفی برای کاربردی تر شدن این شبکه برای مردم صورت گرفته است که افتتاح امروز شبکه وایرلس پرسرعت در ۴ شهر و راه اندازی مرکز داده ملی از جمله خدمات شبکه ملی اطلاعات است. در همین حال به زودی مرکز تبادل اطلاعات در اهواز و اصفهان نیز راه اندازی خواهد شد و تفکیک تعرفه اینترنت داخلی و اینترنت بین الملل از دیگر مواردی است که در جهت افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

۹۸ درصد فاز نخست دولت الکترونیک انجام شد

وزیر ارتباطات از انجام ۹۸ درصد امور مربوط به فاز نخست پروژه دولت الکترونیک صورت گرفته و امیدواریم تا پایان بهمن ماه این پروژه به بهره برداری برسد.

وی اولویت دولت را پروژه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۷۰۰ سرویس دولتی شناسایی شده و با وزارتخانه ها برای الکترونیکی کردن این خدمات وارد مذاکرات شدیم.

واعظی تاکید کرد: بخش اعظم امور مربوط به بخش سخت افزاری و نرم افزاری خدمات دولت الکترونیک انجام شده و قرار است این خدمات در ۱۴ خوشه از سوی دستگاههای دولتی و اجرایی به صورت الکترونیکی عرضه شود.

سهم فناوری اطلاعات ایران از بازار دنیا ۳ دهم درصد است

وزیر ارتباطات با انتقاد از سهم ایران در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا گفت: با توجه به میزان جمعیت باید حداقل سهم ما در این بازار یک درصد باشد اما برآورد ما نشان می دهد سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از بازار جهانی حدود ۳ دهم درصد است.

وی همچنین ارزش بازار فناوری اطلاعات ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بر مبنای هدفگذاری برنامه ششم توسعه تا ۱۴۰۰ این بازار باید به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به گفته وزیر ارتباطات بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات دنیا ۳۵۰ میلیارد دلار است که روند آن نیز به سمت افزایش فناوری اطلاعات اجرای فناوری ارتباطات می رود.

واعظی با اشاره به تحول صورت گرفته در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اضافه کرد: با ورود نسل سوم و چهارم موبایل این حوزه متحول شده است و هم اکنون بیش از ۱۵۰ شهر تحت پوش نسل سوم موبایل و ۳۰۰ شهر تحت پوشش نسل چهارم موبایل است. هم اکنون در حوزه دسترسی به فیبر نوری منازل دچار عقب ماندگی هستیم که امیدواریم شرکت مخابرات در این بخش سرمایه گذاری کند. ما به عنوان هیئت مدیره مجمع مخابرات علاقه مند به حضور شرکت های سرمایه گذار و علاقه مند به بازار فیبر نوری برای مشارکت با مخابرات هستیم چرا که معتقدیم مردم نباید منتظر دریافت تکنولوژی بمانند.

وی با اشاره به رونمایی از پروژه نسل چهارم ارتباطات ساده مبتنی بر فناوری خاطرنشان کرد: بردن اینترنت از طریق وایرلیس به خانه های مردم می تواند خلاء ما را در بخش دستری به اینترنت فیبر برای شبکه ملی اطلاعات جبران کند چرا که مردم نیازمند سرعت و کیفیت بالا برای استفاده از خدمات هستند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تا سال ۹۹ پیش بینی می کنیم که ۵ میلیون کاربر اینترنت وایرلس داشته باشیم اضافه کرد: برای نگهداری اطلاعات در کشور نیازمند ایجاد دیتا سنتر بودیم اما جلوی راه اندازی این مراکز را توسط دولت گرفتیم تا بخش خصوصی بتواند در این بازار فعالیت کند.

به گفته واعظی راه اندازی دیتا سنتر از سوی دولت تنها برای نگهداری اطلاعات حیاتی کشور خواهد بود و سایر خدمات را از طریق بخش خصوصی و بومی در کشور دنبال خواهیم کرد.

۱۳۵ میلیارد تومان وام به شرکت های فناوری داده شد

وزیر ارتباطات از ارائه وام وجوه اداره شده به ۳۰۰ شرکت با مبلغ بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور ۱۰۶ شرکت سخت افزاری در بخش مخابرات کشور بر لزوم حمایت از این شرکت ها و توجه ویژه به آنها تاکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم که شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات از شرکت خارج شوند. در این راستا در حال تدوین پیوست فناوری در ارتباط با تولید داخل هستیم و قول می دهیم که با شرکت های تولید داخل به عنوان دولت قرارداد ببندیم. همچنین از شرکت مخابرات و اپراتور همراه اول می خواهیم که مهربانه تر با تولید داخل برخورد کنند.

واعظی با بیان اینکه جلوی خیلی از خریدهای خارجی را در بخش تجهیزات مخابراتی گرفته ایم، ادامه داد: برای مثال پروژه توانا (بومی سازی تجهیزات شبکه انتقال مخابراتی) را مورد حمایت قرار داده ایم این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور برای گران بودن این پروژه از ما ایراد گرفت اما ما معتقدیم که اگر بخواهیم این پروژه ها در کشور شکل بگیرند باید حمایت شوند.

وزیر ارتباطات گفت: البته بخش خصوصی نیز باید خدمات خود را ارزان تر و قابل رقابت با نمونه های خارجی عرضه کند.

وی در مورد حمایت از پروژه های سخت افزاری بخش مخابرات نیز گفت: در ارائه وام به این شرکت ها سخت گیری کمتری نسبت به ارائه وام به شرکت های نرم افزاری خواهیم داشت. همچنین آمادگی داریم از کسانی که در امر صادرات تلاش می کنند حمایت کنیم و موانع موجود را برای فعالیت آنها برطرف کنیم چرا که معتقدیم صادرات باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی ومانع از خروج ارز می شود.