به گزارش خبرگزاری مهر، ۷۴ اثر قابل داوری به جشنواره بازیهای جدی ۱۴۰۴ ارسال شد. در این دوره ۶ اثر در بخش بهروزرسانی، ۱۲ اثر در بخش در حال انتشار و باقی آثار به بخش اصلی ارسال شدهاند.
دبیرخانه بازیهای جدی امسال بیش از همیشه بازیهایی با موضوع آموزش و یادگیری دریافت کرده است. بنیاد ملی بازیهای رایانهای و معاونت علمی نهادریاست جمهوری، مشترکاً ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی به منتخبان این دوره اهدا خواهند کرد.
سالن همایشهای برج میلاد از ساعت ۱۸ روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ میزبان اختتامیه هفتمین رویداد بینالمللی جایزه بازیهای جدی خواهد بود.
نظر شما