برنامه های ویژه «بلومزبری» برای بیستمین سال انتشار «هری پاتر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، انتشارات بلومزبری قصد دارد تا تابستان پیش رو در بیستمین سال انتشار نخستین جلد «هری پاتر» که با عنوان «هری پاتر و سنگ جادو» منتشر شد، نسخه ویژه‌ای از این کتاب را منتشر کند.

این نسخه در دو چاپ با جلد سخت و جلد کاغذی منتشر می‌شود و چهار جلد متفاوت خواهد داشت که شامل گروه‌های چهارگانه در مدرسه هاگوارتز یعنی: گریفندور، رانونکلاو، اسلایترین و هافلپاف است.

هر دو مجموعه کتاب شامل اطلاعاتی درباره هاگوارتز و سه تصویرگری جدید از پینفولد است و از آغاز ماه ژوئن راهی کتابفروشی‌ها می‌شود.

«هری پاتر و سنگ فیلسوف» که در ایران با عنوان «هری پاتر و سنگ جادو» نیز ترجمه شده سال ۱۹۹۷ از سوی بری کانینگام بخش کودک انتشارات بلومزبری منتشر شد. این کتاب پس از مدتی به کتابی جهانی بدل شد و در بریتانیا فروشی ۳۰ میلیون پوندی را تجربه کرد.

«هری پاتر و سنگ جادو» اولین کتاب از سری هفت‌تایی کتاب‌های «هری پاتر» است که به بعد از ماجرای زنده ماندن هری پاتر از حمله ولدمورت و کشته شدن پدر و مادرش در آن حمله می‌پردازد. این کتاب در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۷ به وسیله انتشارات بلومزبری در لندن انتشار یافت سپس این کتاب در ۱ سپتامبر ۱۹۹۸ در آمریکا توسط انتشارات اسکولاستیک به بازار آمد و به رکورد فروش دست یافت. سال ۲۰۰۱ فیلم این کتاب با همین نام روی پرده آمد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

به گفته بلومزبری تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون نسخه از کتاب‌های «هری پاتر» در سراسر جهان به فروش رسیده و به ۷۹ زبان ترجمه شده است.

قرار است علاوه بر انتشار نسخه متفاوت، برنامه‌های خاصی نیز برای گرامیداشت بیستمین سال انتشار نخستین جلد این کتاب برپا شود.