حسینی: جام آفسایدها مبارکشان باشد/ قهرمانی را به پرسپولیس دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی در پایان بازی با پیکان که با برتری دو بر صفر استقلال به پایان رسید، اظهار داشت: قهرمانی را از ما گرفتند و از بازیکنان استقلال تشکر میکنم که امسال زحمات زیادی کشیدند. ما همهجوره با باشگاه راه آمدیم و مبلغ قرارداد خود را کاهش دادیم. و تنها تیمی هستیم که ۵۰ درصد از قرارداد سال گذشته خود را طلب داریم.
او ادامه داد: ما فقط در این فصل تلاش کردیم و هیچ چیز نگفتیم. باید یک تشکر ویژه از جواد نکونام کنم که یک تنه جلوی خیلی از اتفاقات ایستاد و به نظرم رهبر تیم بود.
حسینی تصریح کرد: به پرسپولیس تبریک میگویم و جام آفسایدها مبارکشان باشد و انشاالله که همینگونه خوش باشند. خطای های زیادی برای آنها گرفتند و این جام را به آنها هدیه دادند.
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