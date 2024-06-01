حسینی: جام آفسایدها مبارکشان باشد/ قهرمانی را به پرسپولیس دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی در پایان بازی با پیکان که با برتری دو بر صفر استقلال به پایان رسید، اظهار داشت: قهرمانی را از ما گرفتند و از بازیکنان استقلال تشکر می‌کنم که امسال زحمات زیادی کشیدند. ما همه‌جوره با باشگاه راه آمدیم و مبلغ قرارداد خود را کاهش دادیم. و تنها تیمی هستیم که ۵۰ درصد از قرارداد سال گذشته خود را طلب داریم.

او ادامه داد: ما فقط در این فصل تلاش کردیم و هیچ چیز نگفتیم. باید یک تشکر ویژه از جواد نکونام کنم که یک تنه جلوی خیلی از اتفاقات ایستاد و به نظرم رهبر تیم بود.

حسینی تصریح کرد: به پرسپولیس تبریک می‌گویم و جام آفسایدها مبارکشان باشد و انشاالله که همین‌گونه خوش باشند. خطای های زیادی برای آنها گرفتند و این جام را به آنها هدیه دادند.