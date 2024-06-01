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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۴۱

حسینی: جام آفسایدها مبارکشان باشد/ قهرمانی را به پرسپولیس دادند

حسینی: جام آفسایدها مبارکشان باشد/ قهرمانی را به پرسپولیس دادند

دروازه بان تیم فوتبال استقلال گفت: جام آفساید ها و خطاها مبارک پرسپولیس باشد و مسئولان قهرمانی را به آنها دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی در پایان بازی با پیکان که با برتری دو بر صفر استقلال به پایان رسید، اظهار داشت: قهرمانی را از ما گرفتند و از بازیکنان استقلال تشکر می‌کنم که امسال زحمات زیادی کشیدند. ما همه‌جوره با باشگاه راه آمدیم و مبلغ قرارداد خود را کاهش دادیم. و تنها تیمی هستیم که ۵۰ درصد از قرارداد سال گذشته خود را طلب داریم.

او ادامه داد: ما فقط در این فصل تلاش کردیم و هیچ چیز نگفتیم. باید یک تشکر ویژه از جواد نکونام کنم که یک تنه جلوی خیلی از اتفاقات ایستاد و به نظرم رهبر تیم بود.

حسینی تصریح کرد: به پرسپولیس تبریک می‌گویم و جام آفسایدها مبارکشان باشد و انشاالله که همین‌گونه خوش باشند. خطای های زیادی برای آنها گرفتند و این جام را به آنها هدیه دادند.

کد مطلب 6125271

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    نظرات

    • Saeid IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      17 5
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      غیر از چرت و پرت چیز دیگه ای هم دارین بگین؟؟؟؟!!!
      • ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        1 0
        شما جز یاوه گویی و گل های افساید و فساد و تبانی رسمی چیزی دارید مگه؟
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      10 1
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      اگر22امتاز اهدایی داوران نبود پنجم جدول هم نبودید اینقدر حرف مفت نزنید
      • بهار ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        1 2
        استقلالی ها جز چرت وپرت گفتن چیزی دیگه ای ندارند بگند خوبه همه پشت شما بودند تا الکی قهرمانتون کنند مخصوصا بازی اخر ک عنایتی اصلا بفکر سقوط پیکان نبود و هدفش این تیم محبوبش قهرمان شه اما خدا جای حق نشسته و نذاشت با پارتی بازی استقلال قهرمان شه اقای حسینی کم چرت وپرت بگو
    • اکبر ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
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      گریه نداره که
    • الکیسه عربی ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      1 0
      پاسخ
      سرپرست کمیته داوران اعلام کرد گل صحیح هست بعدشم بازی با نساجی چرا تساوی کردید میدونستید صدرجدول را ازدست میدید بعدشم از اول فصل تاالان چندبار داورها شمارا کمک کردن الان قهرمان نشدید حرف مفت میزنید مردم ميدونند چه سوزشی دارید 😜😅🤣

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