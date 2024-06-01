به گزارش خبرنگار مهر، گردان که در دهه هشتاد و با درخشش در ابومسلم خراسان به فوتبال ایران معرفی شد، یکی از پر تداوم‌ترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که امشب تصمیم خود را برای خداحافظی از فوتبال نهایی کرد.

در پایان بازی فولاد مقابل نساجی که با پیروزی تیم خوزستانی و کلین شیت گردان همراه بود، با بوسیدن چهار گوشه زمین از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.

گردان اهل مازندران است و بازی با نساجی فرصتی برای او بود تا در حضور همشهریانش از فوتبال خداحافظی کند.

این البته یک پایان خوش هم برای شهاب گردان در لیگ برتر فوتبال ایران بود چراکه پیروزی فولاد مانع از این شد که او با خاطره تلخ سقوط از فوتبال وداع کند.