تعطیلی پایانه‌ غرب از پنجشنبه شب تا پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان پایانهها و پارک سوارهای شهرداری تهران، در اطلاعیهای اعلام کرد: «با توجه به برگزاری مراسم بزرگداشت یوم الله ۲۲ بهمن در میدان آزادی و حضور پرشور شهروندان انقلابی در این مراسم، همانند سالهای گذشته برای سهولت بیشتر حرکت مردم، مسیرهای ورودی و خروجی میدان آزادی و اطراف آن برای حرکت خودروها بسته میشود.
با توجه به راهپیمایی پر شکوه مردم در یوم الله ۲۲ بهمن و برنامه ریزی انجام گرفته در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافری غرب تهران، از ساعت ۲۰ پنجشنبه، ۲۱ بهمن تا پایان مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در روز جمعه تعطیل است و در فاصله زمانی اعلام شده (ساعت ۲۰ پنجشنبه، ۲۱ بهمن، تا پایان مراسم در روز جمعه، ۲۲ بهمن)، مسافران ورودی به تهران از طریق تقاطع آزادراه تهران-کرج و کمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده میشوند و مسافرانی که قصد خروج از تهران را دارند هم میتوانند از پایانه مسافری جنوب به سمت مقاصد خود حرکت کنند. »
