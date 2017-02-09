به گزارش خبرنگار مهر، این دانشگاه قدمتی چند صد ساله دارد و گفته می‌شود که اولین دانشجویان آن در سال‌های ۱۵۵۸ میلادی وارد آن دانشگاه شدند. در این دانشگاه و در موسسه شرق شناسی آن، تاریخ و فرهنگ شرق سال‌هاست که دنبال می‌شود. جایگاه مهم این موسسه در مطالعات باستان شناسی و شرق شناسی، یکی از دلایل عمده میزبانی دانشگاه ینا برای این دوره در نظر گرفته شده است.

این کنفرانس بزرگترین و مهمترین گردهمایی شرق شناسان در جهان است که به صورت یک کنگره و همکاری چندین موسسه مطالعاتی و دانشگاهی آلمان برگزار می‌شود. کنفرانس شرق شناسان حوزه مطالعاتی گسترده‌ای را از دنیای شرق دربرمی‌گیرد؛ حوزه مطالعاتی آسیا، آسیای میانه، شرق آسیا و جنوب آن به علاوه کشورهای شمال افریقا و جهان عرب که هر کدام در بخش‌های تاریخی، فرهنگی و موضوعات روز با رویکردهای جامعه شناسی، سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شوند.

اولین دوره کنفرانس شرق شناسان آلمان در سال ۱۹۲۱ در شهر لایپزیگ برگزار شد. در برنامه امسال موضوع ایران و ایران شناسی در یک پنل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در برلین آن را ترجمه کرده و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده است، علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند آثار خود را تا آخر ماه مارس به سایت این کنگره ارسال کنند. یکی از محوریت‌های مهم کنگره موضوع تبادل علم در طول تاریخ میان دنیای شرق و غرب است.