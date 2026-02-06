فیلمی درباره مشکلات زناشویی؛ به «لیلا»ی مهرجویی ارجاع ندادم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «حال خوب زن» شامگاه ۱۶ بهمن در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور مهدی برزکی کارگردان، حسین کاکاوند تهیه‌کننده‌ و علی مرادی بازیگر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

کاکاوند در ابتدای نشست عنوان کرد: در این چند سالی که فیلم کوتاه کار می‌کنم نه نشست خبری دعوت شدم و نه مصاحبه‌ای با من گرفته می‌شد اما با این وجود جهان فیلم کوتاه برای من‌ مهم است و این اولین فیلم‌ بلند من است. من ۱۷ سال است که با بیماری ام اس زندگی می‌کنم و هیچ مشکلی با این بیماری ندارم‌ و به همین دلیل به سینما آمدم که نگاه جامعه را نسبت به این بیماری تغییر دهم.

برزکی در ادامه نشست اظهار کرد: من از سال ۹۰ وارد سینما شدم و با دفتر سینمای جوان کاشان کارم را شروع کردم. چند سال اول مستندهای اجتماعی می‌ساختم. پس از آن سراغ فیلم کوتاه آمدم و آخرین فیلم کوتاهم «حدود سیزده گرم» بود.

کاکاوند درباره بودجه فیلم گفت: این فیلم با حدود ۶ میلیارد تومان ساخته شد.

وی درباره ایده اولیه فیلمش تصریح کرد: سال ۹۶ قصد داشتم مستندی درباره طلاق بسازم و تحقیق و پژوهش در این زمینه را شروع کردم. از همانجا این دغدغه را داشتم که این موضوع را به گونه ای در سینما به تصویر بکشم که تاثیر خودش را بگذارد. اسب در فیلم ما نمادی بود که با آن، این زن‌ با ترس‌های خودش مقابله کند و می‌خواستم با اسب یک ارتباط معنایی بین زن و ترسش ایجاد کنم.

این کارگردان در پاسخ به اینکه چرا سکانس آشنایی زن و شوهر در فیلم نیست، گفت: فیلم از زمانی شکل می‌گیرد که رابطه این زن و شوهر به بحران می‌رسد و قصد داشتیم عشق و علاقه بین آنها را در طول قصه نشان دهیم. بیان این مساله به لحاظ روانشناختی و عبور از تروما برای ما مهم بود و فقط روایت بحران کاری را از پیش نمی‌برد.

برزکی درباره انتخاب بازیگران توضیح داد: خانم مهتاب ثروتی حدود ۶ ماه تمرین کردند و بسیار فیلم دیدند، جلسات روانشناسی رفتند و … . آقای مرادی نیز به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و صدا مناسب این نقش بودند. این ۲ بازیگر جلسات تمرینی بسیاری داشتند و فکر می‌کنم همین‌ اتفاق باعث شد که شیمی میان بازیگران درست شکل بگیرد. همچنین سعی کردیم سراغ چهره‌های کمتر شناخته شده‌ سینما برویم که برای مخاطب تازگی داشته باشند.

مرادی بیان کرد: سال گذشته سریالی بازی کردم ‌که با اقبال خوبی مواجه شد. با خودم ‌فکر کردم که یا باید فضای تلویزیون را پیش ببرم یا سراغ سینما بیایم که از بچگی آرزوی من بوده است. در این حین با پیشنهاد «حال خوب زن» مواجه شدم و مهم‌ترین دلیل پذیرفتن این نقش فیلمنامه خوب آن بود. پس از اکران مردمی فیلم یک روانشناس پیش من آمد و گفت که مشکل زن و شوهر این فیلم، عامل طلاق بسیاری از زوج‌ها است و ای کاش در مدارس ما این مسائل آموزش داده شود.

برزکی درباره ضدزن بودن این فیلم توضیح داد: من درباره رنج و مساله این زن فیلم ساختم و «حال خوب زن» براساس تحقیق و گفتگو و موارد واقعی ساخته شده است. پرداختن به مسائل زناشویی سخت است و ما در این فیلم بحران را نشان می‌دهیم‌ اما از دل بحران به امید و ترمیم‌ می‌رسند.

کاکاوند درباره اکران این فیلم گفت: سازمان سینمایی با کمترین اذیت ما را در پروانه ساخت و پروانه نمایش همراهی کرد. امیدورام در اکران هم به مشکل خاصی برنخوریم. در نقطه اول فروش فیلم در گیشه برای ما مهم نیست اما در همین جشنواره تاکنون ۲ اکران ویژه داشته ایم.

برزکی درباره همراهی با روانشناس در این فیلم بیان کرد: در زمان نگارش فیلمنامه یک خانم روانشناس مسائل زناشویی تک‌تک صفحات فیلمنامه را براساس موارد واقعی بررسی می‌کردند.

وی درباره ورود زن سوم به رابطه زن و شوهر بیان کرد: این زن در روان خودش دنبال حل کردن مساله است و وقتی به بن بست می‌رسد دنبال راه حلی می‌گردد اما ممکن است این‌ راه، انتخاب درستی نباشد. ورود زن دوم‌ به رابطه این ۲ نفر باعث می‌شود که زن و شوهر باهم گفتگو کنند و مشکلشان حل شود.

مهدی برزکی در پایان گفت: من به دنبال ارجاع دادن به فیلم «لیلا»ی آقای مهرجویی نبودم ولی اینکه فیلم من شما را به یاد فیلم آقای مهرجویی انداخته برایم ارزشمند است.